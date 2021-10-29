مصطفى مراد فهمي : أمير توفيق سيتواجد في شركة الكرة بالأهلي وسيتم تسويق اللاعبين خلال يناير

أكد مصطفي مراد فهمي نائب رئيس شركة الكرة في النادي الاهلي أن هناك اتجاه لـتسويق عدد من اللاعبين الراحلين في يناير المقبل مشددا أن تحديد أسماء الراحلين أمر سابق لأوانه.

وأضاف مصطفي مراد في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” أن أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي سيتواجد في الهيكل الإداري لشركة كرة القدم بالأهلي مشددا أنه لن يحدث تغييرات في جهاز الكرة بالأهلي إلا بعد التشاور مع محمود الخطيب رئيس النادي.

وتابع أن شركة كرة القدم بالأهلي ستهتم بجودة النقل التليفزيوني وصياغة عقود البث الجديدة خاصة وأن العلامة التجارية للأهلي قوية جدا وستستغلها الشركة لتحقيق أرباح مستقبلا.

وأكمل أن الخطيب يعد كلمه السر وراء تتويج الفريق ببطولة كأس الأمم الإفريقية موسمين متتاليين حيث حرص على فرض الاستقرار والهدوء.

وتابع أن الأهلي يسعى للتتويج ببطولة افريقيا ليصبح أول فريق في العالم يحصل على بطولة قارية 3 مواسم متتالية.