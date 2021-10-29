بـ46 فوزا وبطولتي أفريقيا.. موسيماني يقترب من حسم بطاقة الوصول لـ قلوب الأهلاوية

حقق فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي، فوزا كبيرا على الإسماعيلي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين، أول أمس الأربعاء، في إطار الجولة الأولى بالدوري المصري.

أحرز رباعية الأهلي فى شباك الدراويش التونسي على معلول من ركلة جزاء، والجنوب أفريقي بيرسي تاو هدفين، وأحمد عبدالقادر هدفا من مهارة فردية.

ونجح الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة في قيادة الأهلي لتحقيق انجازات مميزه منذ التعاقد معه من جانب محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء.

ويعرض "صدى البلد"، أرقام الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مع النادى الأهلى على مستوى الدوري وبطولات أفريقيا وكأس العالم للأندية.



أرقام موسيماني مع الأهلي



قاد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني النادى الأهلي في ٦٥ مباراة، فاز فى ٤٦ مباراة وتعادل فى 14 مباراة، وخسر 5 مباريات.

وسجل النادي الأهلي تحت قيادة موسيماني ١٣٤ هدفا، واستقبلت شباكه 49 هدفا.

وجاءت الـ 5 هزائم على النحو التالي :

خسارة من طلائع الجيش 3-2 بركلات الترجيح في كأس السوبر المصري

هزيمة أمام سموحة بالدورى النسخة الماضية 2-1

خسارة أمام المحلة فى الدورى الموسم الماضي 1-0

خسارة أمام سيمبا التنزاني فى دورى ابطال افريقيا 1-0

هزيمة أمام بايرن ميونيخ فى كأس العالم للأندية 2-0