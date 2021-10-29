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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة مجهولة بالرياح التوفيقي في طوخ

غرق طالب
غرق طالب

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى فى القليوبية، بمساعدة أهالي قرية بلتان فى طوخ من إنتشال علي جثة غريق مجهولة طافية في مياه الرياح التوفيقي بالقرب من كوبري بلتان.


تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة من العميد تامر موسي مأمور مركز شرطة طوخ.

وانتقل المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز طوخ برفقة قوات الإنقاذ النهري وتبين من المعاينة أن الجثة لغريق بالعقد الرابع ويرتدي ملابس كاملة "تي شيرت وبنطال جينز وشوز أبيض" ولا يوجد معه أي أوراق تدل على شخصيته. 

تم إنتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى بنها العام وتم النشر بأوصافها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وكلفت رجال المباحث بسرعة بالتحري عن الواقعة لكشف ظروفها وملابساتها.

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