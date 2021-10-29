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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول إجازة منذ 3 شهور.. إنجي المقدم تشارك جمهورها بـ صور لها.. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة إنجي المقدم، عدة صور لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام ”. 

 

وعلقت إنجي المقدم: "حان وقت الإجازة .. اول إجازة من ٣ شهور  ".


وتنشغل إنجي المقدم حاليًا في تصوير دورها بمسلسل "دليلك الذكي للطلاق" الذى يعد أولى بطولاتها في الدراما، والمسلسل مأخوذ عن مسلسل أمريكي بعنوان Girlfriends' Guide to Divorce.


ويشارك في بطولة العمل كل من: عمر الشناوي، هيدي كرم، انجى أبو زيد، سالي شاهين، وأخرون، إخراج مصطفى أبو سيف.


وينتمي مسلسل "دليلك الذكي للطلاق" للدراما الطويلة التي تصل إلى 45 حلقة، ومن المقرر عرضه الخريف المقبل على الشاشات.


وتدور قصة النسخة الأصلية من المسلسل حول سيدة في الأربعينيات من عمرها، وهي مؤلفة سلسلة كتب الأكثر مبيعا عن المساعدة الذاتية، وتكتب عن الزواج ورعاية الأطفال، في حين تكافح لإخفاء الحقيقة حول انفصالها عن زوجها، وتواصل قضاء بعض الوقت مع الأمهات المطلقات للاستفادة من الانفصال، وذلك في إطار كوميدي. يشارك في بطولة المسلسل إنجي أبوزيد، وعمر الشناوي، وهيدي كرم، إخراج مصطفى أبوسيف.

عمر الشناوي انجى المقدم هيدي كرم

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