عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رابطة الأندية تحسم الجدل.. عقوبة شيكابالا ستنفذ

شيكابالا
شيكابالا

حسم العميد ثروت سويلم ، عضو رابطة أندية الدوري الممتاز ، الجدل حول عدم تنفيذ عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالكز

وقال سويلم إن، قرار مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية بإلغاء عقوبة لجنة التظلمات ضد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك بالإيقاف لمدة 8 مباريات لن يتم تنفيذه.


وأشار سويلم خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أنه سيتحدث في هذه النقطة ليس بوصفه عضواً للرابطة ولكن بحكم خبراته كمدير سابق لاتحاد الكرة وكعضو مجلس نواب موضحاً أن مركز التسوية والتحكيم يحتاج لإعادة صياغة ويكون تابع للدولة لتكون قراراته ملزمة للوسط الرياضي.
 

txt

شيكابلا: فتحنا الحديد عشان ندخل بنت محمد عبد الشافى تحتفل معانا..فيديو

txt

استجابة لرئيس رابطة الأندية.. بيراميدز يعلق قراره بشأن منع بث مباريات الدوري

وأضاف:" اتحاد الكرة ملتزم بالتصعيد عبر درجات التقاضي وهي التظلمات ثم المحكمة الرياضية الدولية وبالتالي قرار مركز التسوية لن يتم تنفيذه وخاصة أن الرابطة ليس لها علاقة بالأمر الذي يحكمه اتحاد الكرة بشكل مباشر".

وكان قد أكد أيمن سيد، رئيس لجنة صياغة لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضي، إن تم إلغاء عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا، بسبب عدم خضوعه للتحقيق.

وأضاف أيمن في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن قرارات مركز التسوية واجبة النفاذ، وأن في حال أمتناع اتحاد الكرة عن تنفيذ القرار من حق الزمالك اللجوء لمحكمة الكاس.

وأضاف أبو العز أن الفريق سيخوض تدريبه غدًا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي في الثالثة عصرا ، وبعدها يختار الجهاز الفني قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام الفريق البترولي.

وكان الزمالك تأهل لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على توسكر الكيني، برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

 

الزمالك اتحاد الكرة الدوري الممتاز نادي الزمالك شيكابالا رابطة الأندية

ترشيحاتنا

أول مفتي مصري يسافر إلى البلقان.. تفاصيل زيارة مفتي الجمهورية إلى البوسنة والهرسك.. صور

ميتا تطلق تطبيق Facebook Polar.. تفاصيل

الطقس غدا.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة على القاهرة ومناطق بالمحافظات

هيئة الأرصاد توجه رسائل هامة للمواطنين بشأن الشبورة.. فيديو

كواليس ما حدث مع محمد شريف داخل الأهلي بسبب غضبه.. ورهبة رحيل أكرم توفيق

بـ46 فوزا وبطولتي أفريقيا.. موسيماني يقترب من حسم بطاقة الوصول لـ قلوب الأهلاوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

اكتشاف صادم.. علماء يتوصلون لـ عالم مخفي جديد في باطن الأرض

آخر الهزار موت.. زوج يقتل زوجته بالسكين بسبب وصلة مزاح فى الأقصر

فى حاجة غريبة .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا نجم الزمالك

بعد إعلان رونالدو حمل صديقته .. تعليق جريء من سمية الخشاب |شاهد

لأول مرة.. بيان مقلق من الصحة العالمية بشأن جائحة فيروس كورونا

ماذا لو انهار السد الإثيوبي؟ متحدث الري يبشر الجميع بخطة مصرية |فيديو

يهدد عرش أفشة والسعيد.. لاعب مفاجأة يقترب من قائمة منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اعتدائه على والدتها.. انفصال جيجي حديد وزين مالك

بالصور.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا بالتجمع الخامس

دفعا حياتهما ثمنًا لـ ليلة حمراء.. حكاية فتاة ليل وأعوانها قتلوا شابين بهدف الانتقام

باستخدام أحدث الأسلحة| ختام فعاليات التدريب المصري السوداني "حارس الجنوب - 1"

فيديو

فيديو جراف.. رسميًا.. شركة فيسبوك تعلن تغيير اسمها إلى "ميتا"..فما القصة

فيديو جراف.. حافظ القرآن.. الرئيس عبدالفتاح السيسي يشيد بالطفل المعجزة أحمد تامر

فيديوجراف.. سوبر ماما.. أم تنقذ ابنها من الموت صعقا بالكهرباء

سقط في اتجاه القبلة.. وفاة رجل أثناء رفع أذان الفجر بالمنوفية |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

اﻟﻤﺰﻳﺪ