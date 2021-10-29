رابطة الأندية تحسم الجدل.. عقوبة شيكابالا ستنفذ

حسم العميد ثروت سويلم ، عضو رابطة أندية الدوري الممتاز ، الجدل حول عدم تنفيذ عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالكز

وقال سويلم إن، قرار مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية بإلغاء عقوبة لجنة التظلمات ضد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك بالإيقاف لمدة 8 مباريات لن يتم تنفيذه.



وأشار سويلم خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أنه سيتحدث في هذه النقطة ليس بوصفه عضواً للرابطة ولكن بحكم خبراته كمدير سابق لاتحاد الكرة وكعضو مجلس نواب موضحاً أن مركز التسوية والتحكيم يحتاج لإعادة صياغة ويكون تابع للدولة لتكون قراراته ملزمة للوسط الرياضي.



وأضاف:" اتحاد الكرة ملتزم بالتصعيد عبر درجات التقاضي وهي التظلمات ثم المحكمة الرياضية الدولية وبالتالي قرار مركز التسوية لن يتم تنفيذه وخاصة أن الرابطة ليس لها علاقة بالأمر الذي يحكمه اتحاد الكرة بشكل مباشر".

وكان قد أكد أيمن سيد، رئيس لجنة صياغة لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضي، إن تم إلغاء عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا، بسبب عدم خضوعه للتحقيق.

وأضاف أيمن في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن قرارات مركز التسوية واجبة النفاذ، وأن في حال أمتناع اتحاد الكرة عن تنفيذ القرار من حق الزمالك اللجوء لمحكمة الكاس.

وأضاف أبو العز أن الفريق سيخوض تدريبه غدًا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي في الثالثة عصرا ، وبعدها يختار الجهاز الفني قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام الفريق البترولي.

وكان الزمالك تأهل لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على توسكر الكيني، برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.