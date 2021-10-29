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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأكبر عالميا.. "صباح البلد" يستعرض افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون

صدى البلد

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تستهدف وجود ثوابت تحدد التعامل الدولة مع المواطنين، واستكمالا للاستراتيجية الوطنية افتتحت الدولة المصرية بالأمس مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون.

 

وأضافت "لميس سلامة" خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون يعكس اهتمام وزارة الداخلية والدولة المصرية بحقوق الإنسان، والعمل على تطوير أماكن حجز السجناء.

 


وأوضحت أن مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون تم تصميمه بأسلوب عالي، وذلك من أجل تأهيل النزلاء وتمكينهم من الاندماج الإيجابي مع المجتمع.

 

وأكدت الإعلامية "هند النعساني"، على أن مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون يستهدف توظيف طاقة النزلاء والمساجين بشكل إيجابي، مشيرة إلى أن المركز تم تشييده في مدة لم تتجاوز الـ 10 أشهر.


ولفتت إلى أن فور الافتتاح الفعلي للمركز، سيتم غلق ما يقارب من 12 سجن آخر.

 

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