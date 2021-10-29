حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية بالغردقة

شن حى شمال الغردقة بالتنسيق مع مديريه التموين حملة للمرور على المحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة والتزام البائعين بالأسعار المقررة .

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بتفعيل عمل الجهات الرقابية ومتابعة كافة المنافذ والمنشآت المتعلقة بالأغذية وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين وتقديم خدمات ذات جودة لهم.

وفى سياق اخر أعلنت مديرية الإسكان بالبحر الأحمر، تسليم المستحقين للوحدات السكنية في 3 عمارات سكنية بمشروع 6 آلاف وحدة سكنية "سكن كل المصريين"، بمنطقة أبو عشرة بالغردقة، كما تم تسليم عدد من الوحدات السكنية للمتخلفين عن موعد الاستلام.

كانت مديرية الإسكان والمرافق بالبحر الأحمر، قد أعلنت بدء تسليم الوحدات السكنية للمواطنين المستحقين بالإعلان العاشر "سكن كل المصريين"، بمنطقة أبو عشرة بمدينة الغردقة " 6 آلاف وحدة".

وطالبت مديرية الإسكان من جميع مستحقي وحدات هذه العمارة التواجد فى المواعيد المحددة واحضار المستندات الآتية:-

1- صورة بطاقة الرقم القومي للزوج

2- صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة

3- صورة من عقد تخصيص الوحدة

4- صورة ايصالات المرافق ( كهرباء - غاز - ماء ) مع الاطلاع على الأصل

5- عدد 3 حافظة بلاستيك + دوسية بلاستيك محكم الغلق.

على أن يتم الإعلان عن باقي العمارات تباعا حسب عدد مستلمي العقود وخطابات المرافق الأكثر عددا، مع مراعاة التعاقد مع شركات المرافق الثلاثة ( غاز - كهرباء - مياه وصرف )، وذلك تحت اشراف المهندس محمد عبد المنعم عبد العزيز، مدير عام مديرية الإسكان والمرافق بالبحر الأحمر.