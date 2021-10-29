يحرمها الشرع.. عبدالغني هندي: لابد من نشر ثقافة الوعي بالأماكن العامة

قال عبدالغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن التعدي على المرافق العامة يعود بالسلب على الفرد نفسه، متابعا: المرافق والأماكن العامة هي ملك لكل فرد داخل الوطن والكل سيحاسب عليها.



وأوضح أن الالتزام بالقوانين والحفاظ على المرافق والأماكن من أهم أساسيات الدين، مشددا على نشر ثقافة الوعي بالأماكن العامة وضرورة الحفاظ عليها منذ الصغر.



وأضاف "عبد الغني هندي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، ان الاعتداء على المرافق العامة والمال العام محرم في الإسلام، مستشهدا بقول الله تعالى :{وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ القِيَامَة}.

وأكد على أن مثل هذه الأفعال يحرمها الشرع، وأنها منعت صحابيا من أصحاب النبى (صلى الله عليه وسلم) من دخول الجنة.



ولفت إلى أن "الإسلام نهى عن الاعتداء على المال العام أو الخاص، وشرعنا يحث على حفظه وصونه ويجرم الاعتداء عليه".