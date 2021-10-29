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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع الكهرباء عن 19 منطقة بالغردقة.. أعرف الأماكن والمواعيد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن سينزو مول بالطريق الدائرى، قرية الجنجل، الكمين الجنوبي، قرية مورنينج ستار، محطة فودافون بالكيلو 9، قرية الدولفين، قرى سهل حشيش بالغردقة، وذلك يوم الجمعة الموافق 29/10/2021م .

 

وتابع مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن تقسيم النور ومنتجع تاكور، البوابة الشمالية، محطة تحصيل الرسوم، محطة بنزين وطنية، محطة بنزين عويد، أنارة شمال الاحياء، عاطف عشم، سيد عبد السلام، وذلك يوم السبت الموافق 30/10/2021م، وسيتم فصل التيار الكهربائى عن تقسيم ناصر، فندق كينج توت، عمارات الوفا، وذلك يوم الأحد الموافق 31/10/2021م، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

 

من جانبه، كشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

 

كما أكد المصدر أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة وغارب، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.

 

وفي سياق آخر، استمرت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، في أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق بالعديد من القطاعات بالمدينة.

 

وشدد رئيس مدينة الغردقة على المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، مع التنبيه على بذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة للشوارع المدرجة وفق الخطة الزمنية.

 

يذكر أن هذه الأعمال تأتي ضمن الخطة التي وضعتها مدينة الغردقة لتطوير المناطق السكنية القديمة والتي يعيش بها أهالي الغردقة القدامى والتي تعد من التراث

الغردقة كهربا الكهرباء البحر الأحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر سهل حشيش

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