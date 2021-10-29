19 نوفمبر.. حفل وائل الفشني على مسرح ساقية الصاوي

يستعد الفنان وائل الفشني لإحياء حفلاً غنائيا يوم 19 نوفمبر المقبل على مسرح ساقية الصاوي.

ومن المقرر أن يقدم وائل الفشني عدد من أبرز الابتهالات والأدعية الدينية وسط حضور معجبيه ومحبيه.

وكان وائل الفشني، المنشد الديني، قد قال إن الإنشاد الديني بدأ يعود، متابعا: الشباب بدأوا يرجعون لأصل ويحبون الإنشاد الديني".

وأضاف "وائل الفشني" خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، :" جمهور الإنشاد الديني متنوع ولدينا قاعدة كبيرة من الأطفال، وخاصة أطفال متلازمة داون، متابعا: أن محافظات الصعيد ما زالت متمسكة بالإنشاد الديني أكثر من أي لون فني آخر.



وفيما يخص علاقته بـ طه الفشني، أوضح أنه من أحفاده، ولديه جينات قريبة منه، متابعا: نشأت وتعلمت على صوت الشيخ طه الفشني، وكذلك الأمر مع الشيخ علي محمود، منوها بأنه تعلم أصول الإنشاد الديني من الراحل الشيخ علي محمود.

ولفت إلى أنه له طقوس خاصه يقوم بها قبل أن يصعد للإنشاد، منهم تلاوة القرآن والتوكل على الله.

