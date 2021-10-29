الفائز بجائزة المبتكر الصغير: الرئيس السيسي السبب الأساسي لابتكاري مشروع تحلية المياه

قال الطفل مصطفى عبد الناصر، أحد الفائزين بجائزة المبتكر الصغير، إنه قام بابتكار مشروع خاص لـ تحلية مياه البحر، عن طريق التسخين.

وأضاف" مصطفى عبد الناصر" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، يمكن تحلية مياه البحر عن طريق السولار أو الكهرباء والطاقة النووية، متابعا: "استخدمت الكهرباء والتسخين في تحلية مياه البحر لكونها الأقل تكلفة".



وأوضح أن مشروعه يعتمد على موج البحر والكهرباء التي تنتج منه، استخدامها فيما بعد لتحلية مياه البحر بالتسخين.



وأشار إلى أن السبب الرئيسي في ابتكاره لهذا المشروع هو الرئيس السيسي واهتمامه بمشاريع تحلية مياه البحر، منوها بأنه حصل على المركز الأول في مسابقة المبتكر الصغير.