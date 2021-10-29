دون تدخل بشري..طفل يخترع جهاز مزلقان قطار للحد من الحوادث

قال أيوب بدر، أحد الفائزين بجائزة المبتكر الصغير، إنه قام بابتكار مشروعين أحدهما لقياس درجة الحرارة من على بعد، متابعا: الجهاز يقوم بقياس درجات الحرارة وفي ارتفاع درجة حرارة شخص ما عن المعدل الطبيعي يقوم الجهاز بإنذار المحيطين به.



وفيما يخص ابتكاره الثاني، أوضح "أيوب بدر" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه ابتكر جهاز خاص بـ مزلقان القطارت، متابعا: الجهاز يحتوي على حساس حركة.

وأكمل: الجهاز يعتمد على جهاز حساس الحركة الذي يقوم بإرسال إشارات إلى المزلقان فور قرب القطر، وذلك لغلق المزلقان تلقائيا، لمنع حدوث الحوادث.



