شائعات وفاة نجوم الإعلام والكرة.. فيديو جراف

"محمد علي كلاي"

فبراير 2013 انتشرت شائعة محمد علي كلاي أسطورة الملاكمة، وخرجت وقتها مي علي ابنة بطل العالم السابق للأوزان الثقيلة بتصريحات: والدي تابع عبر التلفاز من منزله في أريزونا المباراة النهائية التي انتهت بفوز فريقه بالتيمور رافنز على سان فرانسيسكو فورتي ناينرز.

كلاي ارتدى طيلة المباراة قميص رافنز وعكف على تشجيع فريقه.

"فتحي كميل الفارس الأسمر للكرة الكويتية"



تداول العديد من رواد موقع التدوينات القصيرة تويتر خبر وفاة فتحي كميل الفارس الأسمر للكرة الكويتية في مارس 2015.

نفى الدكتور حمود فليطح نائب مدير هيئة الشباب والرياضة في الكويت وقتها الانباء التي تداولت، وأكد فليطح أنه أجرى اتصالا هاتفيا بكميل ليطمئن عليه بعد انتشار شائعة الوفاة .

ميمي الشربيني

أدخل أحد المواقع الإلكترونية الحزن على قلوب الجميع بعد إعلانه خبر وفاة ميمي الشربيني في أبريل 2020.

نفى زكريا ناصف نجم الأهلى السابق شائعات وفاة ميمى الشربينى.

وكتب ناصف عبر حسابه على تويتر: "خبر وفاة الكابتن ميمى الشربينى، غير صحيح، صباح الفل".

مدحت شلبي

للمرة الثانية في وقت قصير يتم الإعلان عن وفاة الإعلامي مدحت شلبي

شائعة وفاة مدحت شلبي هي الأكثر إعلامياً بين المشاهير العرب

رد شلبي مازحاً هذه المرة السابعة التي تطلق شائعة وفاتي .

انا مؤمن بقضاء الله وقدره لكن الآثار السلبية لشائعات وفاتي تضر أسرتي .



مرتضى منصور

نشرت الصفحة الرسمية لـ أسامة هيكل، تعليقا حول وفاة مرتضي منصور إثر أزمة قلبية مفاجئة أكتوبر 2021.

زوجة أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام السابق أعلنت تعرض الصفحة الرسمية لـ زوجها للاختراق.

ورد المستشار مرتضى منصور بكلمات قوية ..

الحرب القذرة مازالت مستمرة ضدي. بطمن كل محبيني الحمد لله انا بخير .

وبطلب من أجهزة الدولة اليقظة ان تتوصل الذين يطلقون الإشاعات الكاذبة لبث الذعر بين الناس .

