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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زواج فتاتين مثليتين.. توم هانكس يفاجئ عروسين بحضور حفل الزفاف

توم هانكس في حفل
توم هانكس في حفل الزفاف

فاجأ نجم هوليوود توم هانكس عروسين كانتا تحتفلان بحفل زفافهما على أحد الشواطئ، وتواجد معهما بالصدفة ورغم أن الزفاف لفتاتين مثليتين إلا أنه وصفه بأجمل حفل زفاف حضره على الإطلاق.


ووفقا لموقع “ياهو نيوز” حضر هانكس الحفل الذي أقيم على شاطئ في لوس أنجلوس الأمريكية والتقط عدد من الصور معهم رغم أنه كان يرتدي ملابس رياضية.

 

وشاهد نجم هوليوود الحفل بالصدفة بينما كان يركض وحرص على التواجد معهم، والتقط معهم عدد من الصور، وبعد المشاهدة من بعيد ، اقترب من الزوجين لتهنئتهما في يومهما الكبير.

 

صدمت العروس بشدة لرؤيته وصرخت: “هذا توم هانكس !"، ويبدو أن هانكس فوجئ بسرور عندما اكتشف أنه كان حفل زفاف من نفس الجنس لفتاتين مثليتين ، وأخبر العروس تاشيا أنه كان أحد أجمل الاحتفالات التي حضرها على الإطلاق.

 

وفي حديثها إلى فوكس نيوز، قالت ديسيمبري: "كان زفافنا حلمًا بالنسبة لي، للزواج منها أخيرًا حلم وتحقق، كان هذا يومنا. وكان كل من نحبهم هناك ،توم هانكس تواجد أيضا"، ومن بين كل الأيام ، من بين كل الناس ، كان يسير على الشاطئ اليوم. كان من المفترض ان يكون.

 

التقط هانكس عددًا من الصور مع الزوجين السعداء وابنهما البالغ من العمر عامًا واحدًا، وساهم وجود هانكس في أن يجعلهم يشعران بالقبول كزوجين من نفس الجنس.


وأضافت: "بالنسبة لنا أن نكون امرأتين - نعم إنه عام 2021 ، لكن للأسف لم يتم قبوله في كل مكان حتى الآن - لكن الأمر يبدو كما لو أنه لم ير ذلك".

ومن المعروف عن توم هانكس دعمه المستمر للمختلفين في المجتمع وكان قد دعم سابقا رجل مثليا ومن المعروف عنه أيضا دعمه لمرضى الايدز وجاء ذلك من خلال فيلمه "فيلادلفيا".


كما أنها ليست المرة الأولى التي يحضر فيها توم هانكس حفل زفاف، لقد فاجأ سابقًا زوجًا من المتزوجين حديثًا في عام 2016 أثناء التقاطهما للصور في سنترال بارك.

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زواج فتاتين مثليتين.. توم هانكس يفاجئ عروسين بحضور حفل الزفاف

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