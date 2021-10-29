عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل تعاني من الأنفلونزا؟ أفضل الطرق للتعافي بشكل أسرع

الأنفلونزا
الأنفلونزا

وسط تهديد نشط لـ COVID-19 ، ترتفع حالات الأنفلونزا بشكل كبير وعلى عكس المواسم السابقة  فإن موسم الأنفلونزا هذا العام شديد الخطورة، ويستمر لفترة أطول لمن يصابون به، وجدت الدراسات أيضًا أن هناك احتمالًا كبيرًا للإصابة بأنفلونزا طويلة، مثل COVID الطويل.

 

في حين أن الأنفلونزا قد تكون مرضًا روتينيًا نتعرض له بشكل روتيني ، وليس لدينا معيار عزل صارم كما يتطلب COVID ، لا يزال من المهم جدًا أن نتعامل مع أعراض الأنفلونزا بجدية ، ولا نؤخر أي تشخيص أو أعراض، وذلك وفقا لما نشره موقع timesofindia. .

 

ما هي المدة التي ستبقى فيها معديا وأنت مصاب بالأنفلونزا؟ حتى متى تستمر الأعراض؟

 

تعد الإنفلونزا من عدوى الجهاز التنفسي الرئيسية حيث تبدأ الأعراض في الظهور بعد يومين إلى خمسة أيام من الانقباض، في حين أن معظم الأعراض متشابهة جدًا مع أعراض البرد أو الحساسية أو حتى COVID-19 ، يمكن أن تستمر الأعراض في حد ذاتها لمدة 5-7 أيام في الحالات الأكثر شدة ، حيث قد يكون الفرد يعاني من حالة مثبطة للمناعة موجودة مسبقًا ، قد يستغرق الأمر وقتًا أطول بكثير لمكافحة العدوى،  في معظم الحالات  يحدث الشفاء التام في غضون أسبوعين ومع ذلك  لا يزال بإمكان المرء أن يستمر في الشعور ببعض الأعراض ، أو الشعور بالضعف أو الاستنزاف  حتى لو تم مكافحة العدوى بنجاح.

 

 

 

نصائح  للتعافي بشكل أسرع من الأنفلونزا وتخفيف الأعراض:

 

-ابق في المنزل ولا تغامر بالخروج

بينما نشدد على أن الإنفلونزا أقل عدوى نسبيًا من COVID-19 ، لا يزال من المستحسن البقاء في المنزل وتجنب الخروج حتى الوقت الذي تنخفض فيه أعراض العدوى بشكل كبير،  يعد البقاء في المنزل والراحة والنوم الكافيين أفضل الاستراتيجيات لمحاربة الأنفلونزا بشكل طبيعي.

ببساطة عندما تتعافى من الأنفلونزا  يكون الجسم هشًا للغاية وإذا خرجت أو انخرطت في مهام روتينية  فأنت لا تخاطر بنشر الأعراض على الآخرين فحسب ، بل ستشعر أيضًا بالضعف والتوتر والتي يمكن أن تطيل من فترة التعافي في نهاية المطاف،  من المستحسن أيضًا أنه عندما تتفاعل مع الآخرين  أو عند ظهور أعراض تنفسية مثل السعال أو البرد يتم استخدام قناع لتقليل مخاطر انتقال العدوى.

 

- رطب نفسك جيداً

يمكن أن يكون الجفاف من المضاعفات التي يمكن أن تنجم عن محاربة الأنفلونزا  خاصةً عندما لا تكون شديد الحذر بشأن نظامك الغذائي أو مستويات الترطيب لديك، لذلك فإن إحدى طرق تسريع الشفاء هي تناول الكثير من المشروبات المغذية والمهدئة والمرطبة ، والتي ستشعرك أيضًا بالراحة للحلق وتنظيف الجيوب الأنفية.

أثناء فترة التعافي تأكد من أن لديك ما لا يقل عن 1-2 لتر من الماء دون أن تفشل وقم بزيادة تناول سوائل أملاح الإماهة الفموية أيضًا. ومع ذلك ، حافظ على استهلاكك من المشروبات التي تحتوي على الكافيين عند الحد الأدنى لأنها يمكن أن تزيد من الجفاف.

 

-تناول أدوية الإنفلونزا بحكمة 

في حين أن محاربة الأنفلونزا يمكن أن تكون مرضًا روتينيًا للغاية لدينا أيضًا الكثير من الأدوية المتاحة بدون وصفة طبية لمحاربة الأنفلونزا. ومع ذلك ، يمكن أن تختلف الأدوية اختلافًا كبيرًا ، ومن المهم عدم العلاج الذاتي عند الإصابة بالمرض، تناول الأدوية وفقًا لأعراضك الحالية وفقط بعد مراجعة الطبيب.

هناك أيضًا الكثير من الأدوية المضادة للفيروسات المتاحة لمكافحة الأنفلونزا والتي يمكن الرجوع إليها قبل الاستخدام،  تختلف الحاجة إلى الأدوية المضادة للفيروسات أيضًا بشكل كبير وتعتمد على أساس كل حالة على حدة.

 

- تناول أطعمة سهلة على معدتك

يمكن أن تكون مواجهة مشاكل الجهاز الهضمي أثناء محاربة الأنفلونزا أمرًا شائعًا للغاية ، وفي معظم الأوقات عندما تكون لديك حالة رهيبة من الأنفلونزا ، فإن عادات الأكل المناسبة تتلاشى. لذلك من المهم أن تتناول وجبات وأطعمة خفيفة وسهلة على المعدة ومغذية بنفس القدر، المواد الغذائية التقليدية مثل دقيق الشوفان والحساء كلها سهلة وصحية، ما يجب أن تركز عليه أيضًا هو ملء العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد جهاز المناعة في التعافي بشكل أسرع. لذلك ، حاول تناول أكبر قدر ممكن من فيتامين ج ومضادات الأكسدة والزنك والبروتين من خلال وجباتك (الفواكه والخضروات والبقول والبقوليات) للتعافي بشكل أسرع.

 

-تجنب هذه الأطعمة عندما تكون مريضاً

من الأفضل إبعاد أي شيء زيتي أو دهني أو حار أو مقلي أو معالج عندما تقاوم الأنفلونزا، يلعب ما تأكله دورًا أساسيًا للغاية ، كما أن التحميل على الأطعمة غير الصحية أو الأطعمة التي يكون هضمها أثقل من أن جسمك قد لا يبشر بالخير، تجنب أيضًا تناول الكثير من المشروبات السكرية ، وإذا كنت مصابًا بداء السكري ، فاحرص على إلقاء نظرة على الأدوية وشراب السعال ، حيث قد يكون هناك سكر إضافي مختبئ فيها.

الأنفلونزا مصاب بالأنفلونزا حالات الأنفلونزا اعراض الانفلونزا الجهاز التنفسي

موضوعات متعلقة

من أشهر أعراض الإنفلونزا .. إليكم طرق علاج ارتفاع حرارة الجسم سريعًا

مع انتشار كورونا .. ما هي مدة حضانة فيروس الإنفلونزا ؟

ترشيحاتنا

بعد تصديق الرئيس| 1000 جنيه عن كل سنة.. رسوم ترخيص حفر الآبار بالقانون الجديد

محلل سياسي يكشف عن مصير العلاقات اللبنانية الخليجية بعد تصريحات قرداحي

مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون.. ثورة في تطوير السجون المصرية وإشادات عالمية

ربع مليون دولار مزورة.. إحباط عملية تهريب أموال في مطار بيروت

خطيب المسجد النبوي: القرآن وسيدنا محمد ملاذ المسلم من المحن في زمن الفتن

جوائز قيمتها 35 مليون دولار.. السعودية على موعد مع حدث عالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

خلال الأحداث الأخيرة.. الجيش السوداني يعلن سقوط قتيل وإصابة 58 من أفراده

بعد إعلان رونالدو حمل صديقته .. تعليق جريء من سمية الخشاب |شاهد

كواليس ما حدث مع محمد شريف داخل الأهلي بسبب غضبه.. ورهبة رحيل أكرم توفيق

فى حاجة غريبة .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا نجم الزمالك

الجميع يعلم تاريخي.. رضا عبد العال يوضح حقيقة مفاوضات برشلونة لخلافة كومان

أحرق جسدها بالسجائر.. تفاصيل مثيرة في قتل مريض نفسي لشقيقته بكرداسة

اكتشاف صادم.. علماء يتوصلون لـ عالم مخفي جديد في باطن الأرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرومانسية في حياة عميد الأدب العربي.. طه حسين وزوجته: ما بيننا يفوق الحب

بعد اعتدائه على والدتها.. انفصال جيجي حديد وزين مالك

بالصور.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا بالتجمع الخامس

دفعا حياتهما ثمنًا لـ ليلة حمراء.. حكاية فتاة ليل وأعوانها قتلوا شابين بهدف الانتقام

فيديو

فيديوجراف.. مجرم فاشل .. خطط للخطف فقتل وحرق بالصدفة

عارية داخل شوال في البحيرة.. رجل يقتل أمه بطريقة بشعة من أجل المال

بعد إعلان خطوبته.. سر عدم زواج محمد محي رغم بلوغه 50 عاما.. فيديو جراف

فيديو جراف.. رسميًا.. شركة فيسبوك تعلن تغيير اسمها إلى "ميتا"..فما القصة

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

اﻟﻤﺰﻳﺪ