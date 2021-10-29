هل تعاني من الأنفلونزا؟ أفضل الطرق للتعافي بشكل أسرع

وسط تهديد نشط لـ COVID-19 ، ترتفع حالات الأنفلونزا بشكل كبير وعلى عكس المواسم السابقة فإن موسم الأنفلونزا هذا العام شديد الخطورة، ويستمر لفترة أطول لمن يصابون به، وجدت الدراسات أيضًا أن هناك احتمالًا كبيرًا للإصابة بأنفلونزا طويلة، مثل COVID الطويل.

في حين أن الأنفلونزا قد تكون مرضًا روتينيًا نتعرض له بشكل روتيني ، وليس لدينا معيار عزل صارم كما يتطلب COVID ، لا يزال من المهم جدًا أن نتعامل مع أعراض الأنفلونزا بجدية ، ولا نؤخر أي تشخيص أو أعراض، وذلك وفقا لما نشره موقع timesofindia. .

ما هي المدة التي ستبقى فيها معديا وأنت مصاب بالأنفلونزا؟ حتى متى تستمر الأعراض؟

تعد الإنفلونزا من عدوى الجهاز التنفسي الرئيسية حيث تبدأ الأعراض في الظهور بعد يومين إلى خمسة أيام من الانقباض، في حين أن معظم الأعراض متشابهة جدًا مع أعراض البرد أو الحساسية أو حتى COVID-19 ، يمكن أن تستمر الأعراض في حد ذاتها لمدة 5-7 أيام في الحالات الأكثر شدة ، حيث قد يكون الفرد يعاني من حالة مثبطة للمناعة موجودة مسبقًا ، قد يستغرق الأمر وقتًا أطول بكثير لمكافحة العدوى، في معظم الحالات يحدث الشفاء التام في غضون أسبوعين ومع ذلك لا يزال بإمكان المرء أن يستمر في الشعور ببعض الأعراض ، أو الشعور بالضعف أو الاستنزاف حتى لو تم مكافحة العدوى بنجاح.

نصائح للتعافي بشكل أسرع من الأنفلونزا وتخفيف الأعراض:

-ابق في المنزل ولا تغامر بالخروج

بينما نشدد على أن الإنفلونزا أقل عدوى نسبيًا من COVID-19 ، لا يزال من المستحسن البقاء في المنزل وتجنب الخروج حتى الوقت الذي تنخفض فيه أعراض العدوى بشكل كبير، يعد البقاء في المنزل والراحة والنوم الكافيين أفضل الاستراتيجيات لمحاربة الأنفلونزا بشكل طبيعي.

ببساطة عندما تتعافى من الأنفلونزا يكون الجسم هشًا للغاية وإذا خرجت أو انخرطت في مهام روتينية فأنت لا تخاطر بنشر الأعراض على الآخرين فحسب ، بل ستشعر أيضًا بالضعف والتوتر والتي يمكن أن تطيل من فترة التعافي في نهاية المطاف، من المستحسن أيضًا أنه عندما تتفاعل مع الآخرين أو عند ظهور أعراض تنفسية مثل السعال أو البرد يتم استخدام قناع لتقليل مخاطر انتقال العدوى.

- رطب نفسك جيداً

يمكن أن يكون الجفاف من المضاعفات التي يمكن أن تنجم عن محاربة الأنفلونزا خاصةً عندما لا تكون شديد الحذر بشأن نظامك الغذائي أو مستويات الترطيب لديك، لذلك فإن إحدى طرق تسريع الشفاء هي تناول الكثير من المشروبات المغذية والمهدئة والمرطبة ، والتي ستشعرك أيضًا بالراحة للحلق وتنظيف الجيوب الأنفية.

أثناء فترة التعافي تأكد من أن لديك ما لا يقل عن 1-2 لتر من الماء دون أن تفشل وقم بزيادة تناول سوائل أملاح الإماهة الفموية أيضًا. ومع ذلك ، حافظ على استهلاكك من المشروبات التي تحتوي على الكافيين عند الحد الأدنى لأنها يمكن أن تزيد من الجفاف.

-تناول أدوية الإنفلونزا بحكمة

في حين أن محاربة الأنفلونزا يمكن أن تكون مرضًا روتينيًا للغاية لدينا أيضًا الكثير من الأدوية المتاحة بدون وصفة طبية لمحاربة الأنفلونزا. ومع ذلك ، يمكن أن تختلف الأدوية اختلافًا كبيرًا ، ومن المهم عدم العلاج الذاتي عند الإصابة بالمرض، تناول الأدوية وفقًا لأعراضك الحالية وفقط بعد مراجعة الطبيب.

هناك أيضًا الكثير من الأدوية المضادة للفيروسات المتاحة لمكافحة الأنفلونزا والتي يمكن الرجوع إليها قبل الاستخدام، تختلف الحاجة إلى الأدوية المضادة للفيروسات أيضًا بشكل كبير وتعتمد على أساس كل حالة على حدة.

- تناول أطعمة سهلة على معدتك

يمكن أن تكون مواجهة مشاكل الجهاز الهضمي أثناء محاربة الأنفلونزا أمرًا شائعًا للغاية ، وفي معظم الأوقات عندما تكون لديك حالة رهيبة من الأنفلونزا ، فإن عادات الأكل المناسبة تتلاشى. لذلك من المهم أن تتناول وجبات وأطعمة خفيفة وسهلة على المعدة ومغذية بنفس القدر، المواد الغذائية التقليدية مثل دقيق الشوفان والحساء كلها سهلة وصحية، ما يجب أن تركز عليه أيضًا هو ملء العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد جهاز المناعة في التعافي بشكل أسرع. لذلك ، حاول تناول أكبر قدر ممكن من فيتامين ج ومضادات الأكسدة والزنك والبروتين من خلال وجباتك (الفواكه والخضروات والبقول والبقوليات) للتعافي بشكل أسرع.

-تجنب هذه الأطعمة عندما تكون مريضاً

من الأفضل إبعاد أي شيء زيتي أو دهني أو حار أو مقلي أو معالج عندما تقاوم الأنفلونزا، يلعب ما تأكله دورًا أساسيًا للغاية ، كما أن التحميل على الأطعمة غير الصحية أو الأطعمة التي يكون هضمها أثقل من أن جسمك قد لا يبشر بالخير، تجنب أيضًا تناول الكثير من المشروبات السكرية ، وإذا كنت مصابًا بداء السكري ، فاحرص على إلقاء نظرة على الأدوية وشراب السعال ، حيث قد يكون هناك سكر إضافي مختبئ فيها.