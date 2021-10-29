أعضاء المجلس التصديري للكيماوية يلتقى وفدا تجاريا من جنوب أفريقيا

اختتم وفد من جنوب افريقيا ممثلين لسلسلة فروع سوبر ماركت (Choppies) التي تعمل في جنوب افريقيا زيارتهم لمصر وذلك عقب سلسلة من اللقاءات الثنائية التي نظمها المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة برئاسة خالد أبو المكارم لعدد من أعضاءه ،مع ممثلي سلسلة سوبر ماركت (Choppies) بجنوب افريقيا في الفترة من 24 حتي 28 اكتوبر 2021.



أعربوا ممثلو سلسلة (Choppies) خلال لقاءهم بأعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية عن رغبتهم في مقابلة الشركات المصرية المنتجة والمصدرة للمنتجات التالية: من أدوات مائدة من الزجاج و البلاستيك ومنتجات بلاستيكية وادوات مطبخ وأدوات نظافة ومنظفات.

وابدى ممثلو السلسلة رغبتهم في الاطلاع علي منتجات نهائية الصنع لعرضها بسلسلة فروعها بجنوب افريقيا.



وكان المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة خاطب الشركات المعنية من أعضاءه والراغبة في حضور اللقاءات الثنائية مع الوفد القادم من جنوب أفريقيا لإرسال الكتالوج الخاص بمنتجاتها والموقع الإلكتروني واسم الشخص المسئول والمفوض لحضور اللقاءات الثنائية عن الشركة وبيانات الاتصال الخاصة به حتي يتم التنسيق للاجتماعات الثنائية.

وقد قام ممثلي الوفد الجنوب أفريقي بعمل زيارة لمصنع منترا وعقد لقاءات ثنائية مع 11 شركة تعمل في مجال أدوات مائدة من الزجاج و البلاستيك، والمنتجات البلاستيكية وأدوات مطبخ وأدوات النظافة والمنظفات و مناديل الورق