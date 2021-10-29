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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يصل دبي لتفقد جناح مصر في "إكسبو 2020 دبي" وتدشين الاحتفال باليوم الوطني

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة دبي يرافقه وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبعض المسئولين؛ وذلك لتفقد الجناح المصري المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي"، وتدشين الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية مصر العربية بالمعرض.

 

تجدر الإشارة إلى أن معرض " إكسبو 2020 دبي" يعد حدثا عالميا تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويشارك في فعالياته أكثر من 192 دولة، ويقام المعرض تحت شعار: "تواصل العقول وصنع المستقبل".

 

ويقع الجناح المصرى في منطقة الفرص، التي تعتبر أهم منطقة بإكسبو دبي، بجوار جناح دولة الإمارات، وهو ما يعكس أهمية مصر كمركز لتلاقي الفرص لما تتميز به الحضارة المصرية العريقة عبر التاريخ، ومن المقرر أن يشهد الجناح المصري 113 فعالية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى ورش العمل واللقاءات النقاشية.

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إكسبو 2020 دبي اليوم الوطني لجمهورية مصر العربية

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