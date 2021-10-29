طبيبة تبشر مرضى سرطان الثدي: الاستئصال ليس الحل الوحيد.. فيديو

قالت الدكتورة ياسمين الحناوي مدير المكتب التنفيذي للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، إنه تم تطوير طرق العلاج، حيث تحصل السيدة على الأدوية المتوفرة في أمريكا وأوروبا والعالم كله وتطوير بروتوكولات العلاج يتم كل 6 أشهر.



وأضافت ياسمين الحناوي، خلال حوارها مع برنامج “صباح الخير يامصر” المذاع على فضائية “الأولى”، أن السيدات يعتقدن أنه سيتم استئصال الثدي بشكل كلي ولكن الوضع لا يكون هكذا، حيث يتم الاستثمار في أدوية وتحديثها لكي يتم تصغير حجم الورم قبل تعرض السيدة للجراحة ويتم ترك حرية اختيار طريقة العلاج للسيدة ومن هنا نجد أن المبادرة نحجت بالفعل لتحقيق هذه الطمأنينة للسيدات.



وأشارت إلى أن المبادرة أيضًا تهتم بعلاج الأمراض الغير سارية مثل الضغط والسكر والتوعية ضد السمنة والصحة الإنجابية ، متابعةً أن أساس هذه المبادرة هو المطالبة بالكشف المبكر والتكملة للمبادرة تطوير شامل لكل طرق العلاج الموجودة، حيث تم تشكيل لجنة الأولى منه نوعها في مصر وتسمى االجنة متعددة التخصصات وذلك لأن علاج سرطان الثدي يكون بطرق مختلفة منها الجراحة والأدوية والإشعاع وغيرها .



صباح الخير يا مصر | د. ياسمين الحناوي تبشر السيدات: الاستئصال أصبح خارج قاموس علاج سرطان الثدي - YouTube