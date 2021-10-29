أول غواص دولي من أصحاب متلازمة داون يوجه رسالة للرئيس السيسي

خصص برنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر و رحمة خالد، فقرة خاصة بعنوان فيها حاجة حلوة، وتم استضافة اللاعب محمد كرم، أول غواص دولي من أصحاب متلازمة داون.

وقال الكابتن محمد كرم، أول غواص دولي من أصحاب متلازمة داون، إنه سعيد بالظهور على التلفزيون، وأنه يمارس السباحة وكرة موضحًا أنه حصل على شهادة دولية بأنه أول غواص معتمد.

ولفت إلى أن حصل على بطولات كثيرة، وميداليات، وأنه بطل العرب فى السباحة وكرة يد.

وأشار إلى أنه يلعب البالية وهو طائر، ويشعر بالسعادة، ولأنه يمارس رعبة راقية وفنية.

وأوضح أنه وقف أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدم بعض العروض، ووجه رسالة للرئيس السيسي:" كمل يا سيسي المشوار، كمل انجازاتك.. مصر بتفتخر بيك.. الرئيس يهتم بذوى القدرات.. انت عامل مشروعات تحفة وكبيرة، شكرًا لـ اهتمامك بصحة المصريين".

وتابع : " بحبك يا سيسي .. ونفسي اقابله ".