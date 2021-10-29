تركتهم معلقين في الدور الـ 26.. سيدة تقطع حبل أمان عمال الطلاء

أقدمت سيدة تايلاندية على فعل صادم من نوعه عندما قطعت بشكل مفاجئ حبل الأمان لعاملي طلاء كانا يقومان بإصلاح واجهة المبنى وتركتهما معلقان فوق الطابق الـ 26.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة «روسيا اليوم» عبر صفحتها الرسمية على «يوتيوب» مقطع فيديو يوثق لحظات تعلق عاملي طلاء على واجهة ناطحة سحاب بارتفاع شاهق.

ويظهر في مقطع فيديو سجله أحد السكان في الطابق الـ26 عاملين يطلبان السماح بالنزول على الشرفة المقابلة لهم ليكونوا في أمان.

من جانبها، علقت الشرطة التايلاندية أن المرأة على ما يبدو كانت غاضبة لأنه لم يتم إبلاغها سابقا بأعمال الصيانة.

وأوضح قائد مكتب الشرطة في شمال العاصمة بانكوك، بونججاك بريشاكارونبونج، أن المرأة تواجه الآن تهمتين، الأولى بمحاولة القتل، والثانية بتدمير الممتلكات الخاصة.

جدير بالذكر أن تايلاند قررت السماح بدخول المسافرين القادمين من 46 دولة ومنطقة بدون اشتراط خضوعهم لحجر صحي بدءا من مطلع نوفمبر المقبل.



وذكرت صحيفة بانكوك بوست التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، أن حكومة البلاد أعلنت عن السياسة الجديدة الخاصة بالسياح القادمين من أماكن تصفها بالمجموعة منخفضة المخاطر بالنسبة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على أن يكونوا قد تلقوا جرعتي اللقاح أو تكون نتائج فحوص الكشف عن الفيروس التاجي لديهم سلبية.



وتعد تايلاند وجهة سياحية رئيسية تستقطب حوالي 40 مليون مسافر سنويا حيث يشكل قطاع السياحة عاملا أساسيا للانتعاش الاقتصادي بها مرة اخرى.