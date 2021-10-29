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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دعاء سهيل: كورس الحرق يساهم في فقدان الجسم 8 كيلو شهريا

دعاء سهيل، خبيرة
دعاء سهيل، خبيرة التغذية

كشفت الدكتور دعاء سهيل، الحاصلة على الدكتوراه في التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا، عن الأجهزة المسئولة عن الحرق داخل جسم الإنسان، موضحة أن هناك 3 أجهزة هم الغدة الدرقية والرحم والمرارة.


وقالت دعاء سهيل خلال لقائها مع برنامج "مش بالحجم" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، إن تقدم العمر أحد أسباب زيادة الوزن، وذلك لتوقف الأيض داخل الجسم، متابعة: تقدم العمر يتسبب في زيادة الوزن وتراكم الخلايا الدهنية حول الخصر.


وأضافت أن كورس الحرق يحتوي على حوارق ونباتات تساهم بشكل كبير في إنقاص الوزن بنسب عالية، مشددة على أن الكورس العلاجي يختلف من مريض إلى آخر.

 

ولفتت إلى أن كورس الحرق يساهم في فقدان الجسم 8 كيلو شهريا على الأقل.


وفي تصريح سابق، عرضت دعاء سهيل، حالة ساعدتها على فقد 62 من وزنها خلال 8 أشهر فقط.

وقالت دعاء سهيل خلال حوارها مع برنامج "بنت البلد"، المذاع على فضائية " صدي البلد" تقديم الإعلامية نشوى مصطفى، إنها أطلقت مبادرة “أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء” الأهم فى الحفاظ على صحة جيدة، مشيرة إلى أنها تستهدف فئات مختلفة في المجتمع المصري.

 

دعاء سهيل التغذية العلاجية زيادة الوزن الخلايا الدهنية كورس الحرق اخبار التوك شو

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