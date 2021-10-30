البرلمان: تحديد سعر توريد القمح قبل زراعته يحقق اكتفاء ذاتيًا

أشاد النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بإعتزام الحكومة على نيتها تحديد أسعار توريد القمح المحلي قبل زراعته.

وأشار" شعلان" فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” إلى أن لجنة الزراعة بالبرلمان عقدت اجتماعات موسعة فى وقت سابق مع وزير التموين ،المالية ، والزراعة للوقوف على سعر محدد لأسعار القمح المحلية قبل زراعتها، ، لتشجيع الفلاحين على زيادة الرقعة المنزرعة بمحصول أعلى وبحجم أكبر من المتوقع، لافتا إلى أن هذا يأتى ضمن توجيهات القيادة السياسية التى تنتهجها فى الوقت الحالى لتحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل.

وأكد عضو زراعة النواب، أن تحديد أسعار توريد القمح المحلي أمام المزارعين قبل زراعته، سيسهم فى توفير ملايين الدولارات التى كان يستورد بها القمح من الخارج نظير الآلاف من أطنان القمح ، معربا عن ترحيبه وتشجيعه الكامل لهذا القرار، قائلا:" نتمنى الجدية فى تنفيذه لسد العجز فى اسرع وقت ممكن".

وحددت الحكومة متمثلة في وزارات (التموين والزراعة والمالية) بتحديد توريد القمح المحلى الموسم الماضي بسعر توريد أردب القمح المحلى لموسم 2021، ليكون 725 جنيها للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط وبواقع 715 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطًا، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.