"مفهوم العبادة.. موضوع خطبة الجمعة القادمة".. وعلي جمعة خطيبا بالسلطان أبو العلا

حددت وزارة الأوقاف، اليوم، موضوع خطبة الجمعة القادمة 30 ربيع الأول 1443هـ الموافق 5 نوفمبر 2021م تحت عنوان : "مفهوم العبادة ".

مفهوم العبادة



وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن مفهوم العبادة يشمل أداء الفرائض وعمارة الكون معًا ، فديننا قائم على التوازن بين حاجة الروح والجسد ، ويشمل أبواب الخير كلها ، من العبادة إلى طلَبِ الرِّزقِ، وحُسن الخُلُق، والصِّدقِ في الحديثِ، والصفح الجميل ، والإصلاح بين الناس، والإنفاق على الأهل، إلى غير ذلك مِن أفعال البر .

ولفت الوزير في بيان له اليوم، إلى العبادة لها معنيان الأول عام واسع يتضمن عمارة الكون زراعة ، وصناعة، وإتقانًا للعمل، بما يعود نفعه على المجتمع كله، ويكون سببًا في رقي الوطن وتقدمه.

والثاني : خاص يطلق على العبادة بمفهومها الخاص، فيشمل إقامة شعائر الإسلام، وأداء أركانه من الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج .

وشدد وزير الأوقاف على أن المؤمن الحقيقي هو من يفهم هذا التوازن في مفهوم العبادة بين معناها الخاص ومعناها العام .

علي جمعة خطيباً للسلطان أبو العلا

وكشفت وزارة الأوقاف عن خطيب الجمعة القادمة، ومكانها، حيث يؤدي أ.د/ علي جمعة عبد الوهاب مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، خطبة مفهوم العبادة وسينقلها التليفزيون المصري والإذاعة المصرية من مسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة.

وشددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.