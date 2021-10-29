تحرك فوري بشأن مريضة بضمور في المخ ببورسعيد

كلف الدكتور مصطفى شعبان مدير عام الرعاية الصحية فى بورسعيد، بنقل حالة المواطنة "مى حسن" المريضة بضمور فى المخ إلى الرعاية الحرجة بمستشفى المبرة التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل فور رصد حالتها عبر صفحات التواصل الاجتماعى وبعد ورود اتصال من الدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب لابلاغه بالحالة وعدد من الشخصيات بالمحافظة.

كان الدكتور مصطفى شعبان، أجرى اتصالاته بغرفة طوارئ الهيئة للتواصل مع ذويها والتنسيق مع هيئة إسعاف بورسعيد لسرعة توفير سيارة إسعاف مجهزة تنقلها إلى رعاية مستشفى المبرة.

وأصدر على الفور مدير رعاية بورسعيد الصحية، بمتابعة الحالة منذ وصولها تحت إشرافه الشخصى وإبلاغه بتطوراتها لحظة بلحظة .

وكانت أسرة الفتاة مى حسن البالغة من العمر 33 عام ارسلت استغاثة عبر صفحات التواصل الاجتماعى ببورسعيد تطلب خلالها تدخل المسئولين لتوفير سرير رعاية حرجة لابنتهم التى تعانى من ضمور فى المخ وارتشاح مياه على الرئية فتوجهوا إلى مستشفى خاص وسددوا مبلغ مالى كبير إلا إنه لم يستدعى لهم طبيب صدر لإنقاذ الحالة لوقت طويل فخرجوا بالاستغاثة التى استجاب لها على الفور مدير رعاية بورسعيد الصحية الدكتور مصطفى شعبان.