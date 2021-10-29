خلال الأحداث الأخيرة.. الجيش السوداني يعلن سقوط قتيل وإصابة 58 من أفراده

أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، عن سقوط قتيل وإصابة 58 من عناصر القوات المسلحة السودانية خلال الأحداث الأخيرة التي شهدها السودان.

وقال البرهان في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية: “لم تصل أقسام الشرطة أي بلاغات حول مقتل أي متظاهر أو مواطن خلال الأحداث الأخيرة”.

وحول مصير المسؤولين الموقوفين قال البرهان: "هناك لجنة قانونية تعمل على تصنيفهم ومن وجدت فيه مواجهته بتهمة سيحال إلى الأجهزة العدلية ومن لم تجد في مواجهته تهمة سيخلى سبيله".

وحول الدعوة إلى احتجاجات واسعة غدا، أوضح البرهان: "ليس لدينا اعتراض على التظاهر السلمي فهو حق مكفول ومشروع، ومتى ما كانت المظاهرات سلمية القوات الأمنية لن تتدخل".

وأفاد مصدر بمكتب البرهان، في وقت سابق من اليوم، بأن مفاوضات جارية بين البرهان ورئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، لحل الأزمة الجارية في السودان.

وقال مصدر بمكتب البرهان لشبكة "سكاي نيوز عربية"، إن المشاورات بين الطرفين مستمرة، مشيرا إلى أن البرهان التقى أمس بحمدوك لبحث الأزمة.

وكان البرهان أعلن، الاثنين الماضي، فرض حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين؛ متهما المكون المدني في السلطة بـ "التآمر والتحريض على الجيش".