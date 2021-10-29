عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال الأحداث الأخيرة.. الجيش السوداني يعلن سقوط قتيل وإصابة 58 من أفراده

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان

أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، عن سقوط قتيل وإصابة 58 من عناصر القوات المسلحة السودانية خلال الأحداث الأخيرة التي شهدها السودان.

 

وقال البرهان في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية: “لم تصل أقسام الشرطة أي بلاغات حول مقتل أي متظاهر أو مواطن خلال الأحداث الأخيرة”.

 

وحول مصير المسؤولين الموقوفين قال البرهان: "هناك لجنة قانونية تعمل على تصنيفهم ومن وجدت فيه مواجهته بتهمة سيحال إلى الأجهزة العدلية ومن لم تجد في مواجهته تهمة سيخلى سبيله".

 

وحول الدعوة إلى احتجاجات واسعة غدا، أوضح البرهان: "ليس لدينا اعتراض على التظاهر السلمي فهو حق مكفول ومشروع، ومتى ما كانت المظاهرات سلمية القوات الأمنية لن تتدخل".

مشاورات بين البرهان وحمدوك لحل الأزمة الجارية في السودان

قبل ساعات من تفجر الأوضاع بالسودان.. ماذا دار بين البرهان ومبعوث بايدن؟

وأفاد مصدر بمكتب البرهان، في وقت سابق من اليوم، بأن مفاوضات جارية بين البرهان ورئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، لحل الأزمة الجارية في السودان.

 

وقال مصدر بمكتب البرهان لشبكة "سكاي نيوز عربية"، إن المشاورات بين الطرفين مستمرة، مشيرا إلى أن البرهان التقى أمس بحمدوك لبحث الأزمة.

 

وكان البرهان أعلن، الاثنين الماضي، فرض حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين؛ متهما المكون المدني في السلطة بـ "التآمر والتحريض على الجيش".

الجيش السوداني البرهان اصابة السودان الأحداث الأخيرة المظاهرات حمدوك حالة الطوارئ

ترشيحاتنا

بعد تصديق الرئيس| 1000 جنيه عن كل سنة.. رسوم ترخيص حفر الآبار بالقانون الجديد

محلل سياسي يكشف عن مصير العلاقات اللبنانية الخليجية بعد تصريحات قرداحي

مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون.. ثورة في تطوير السجون المصرية وإشادات عالمية

ربع مليون دولار مزورة.. إحباط عملية تهريب أموال في مطار بيروت

خطيب المسجد النبوي: القرآن وسيدنا محمد ملاذ المسلم من المحن في زمن الفتن

جوائز قيمتها 35 مليون دولار.. السعودية على موعد مع حدث عالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

خلال الأحداث الأخيرة.. الجيش السوداني يعلن سقوط قتيل وإصابة 58 من أفراده

بعد إعلان رونالدو حمل صديقته .. تعليق جريء من سمية الخشاب |شاهد

كواليس ما حدث مع محمد شريف داخل الأهلي بسبب غضبه.. ورهبة رحيل أكرم توفيق

فى حاجة غريبة .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا نجم الزمالك

الجميع يعلم تاريخي.. رضا عبد العال يوضح حقيقة مفاوضات برشلونة لخلافة كومان

أحرق جسدها بالسجائر.. تفاصيل مثيرة في قتل مريض نفسي لشقيقته بكرداسة

اكتشاف صادم.. علماء يتوصلون لـ عالم مخفي جديد في باطن الأرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرومانسية في حياة عميد الأدب العربي.. طه حسين وزوجته: ما بيننا يفوق الحب

بعد اعتدائه على والدتها.. انفصال جيجي حديد وزين مالك

بالصور.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا بالتجمع الخامس

دفعا حياتهما ثمنًا لـ ليلة حمراء.. حكاية فتاة ليل وأعوانها قتلوا شابين بهدف الانتقام

فيديو

فيديوجراف.. مجرم فاشل .. خطط للخطف فقتل وحرق بالصدفة

عارية داخل شوال في البحيرة.. رجل يقتل أمه بطريقة بشعة من أجل المال

بعد إعلان خطوبته.. سر عدم زواج محمد محي رغم بلوغه 50 عاما.. فيديو جراف

فيديو جراف.. رسميًا.. شركة فيسبوك تعلن تغيير اسمها إلى "ميتا"..فما القصة

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

اﻟﻤﺰﻳﺪ