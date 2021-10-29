لابورتا: تأخرنا في إقالة كومان.. وتشافي سيدرب برشلونة يوما ما

كشف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، كواليس إقالة رونالد كومان المدير الفني للفريق، عقب الهزيمة أمام رايو فاليكانو، أول أمس الأربعاء، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

وقال خوان لابورتا خلال مؤتمرا صحفيا، اليوم، لتقديم المدرب المؤقت سيرجي بارجوان: "ممتنون لرونالد كومان، لأنه استلم الفريق في مرحلة مليئة بالصعاب، كما أنه ظل وفياً للنادي وسيبقى رمزاً من رموز برشلونة".

وتابع لابورتا: "ربما كان علينا أن نقيل كومان في وقت سابق، أنا اتحمل المسئولية، الوضع كان لا يطاق في الفترة الأخيرة، والفريق كان في طريقه للهاوية".

وعن رأيه في تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق السد القطري، أجاب كومان: "تشافي يواصل تطوره كمدرب بشكل جيد.. لدي تقارير جيدة عنه من أشخاص يتابعونه عن كثب ويعرفونه جيداً من الناحية الفنية، أتحدث معه بانتظام، بحكم العلاقة الجيدة التي تربطنا، وأنا أعرف شخصياً رأيه فيما يتعلق بالفريق وما يجب فعله".

وأشار لابورتا إلى أنه متأكد من أن تشافي سيدرب برشلونة يوما ما، هو شخص يعيش من أجل كرة القدم، وينتمي إلى برشلونة".

وأعلن نادي برشلونة، أول أمس الأربعاء، عن إقالة كومان من تدريب الفريق، عقب الخسارة أمام رايو فايكانو، بهدف دون رد، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

كشف حساب كومان مع برشلونة:



کومان تولى تدريب برشلونة في أغسطس 2020 ، مباشراً بعد أن تعرض برشلونة لهزيمة تاريخية 8-2 على يد بايرن ميونيخ في دوري ابطال أوروبا.



وخاض مع الفريق 67 مباراة، فاز في 40 وتعادل 11 وخسر 16، وحقق لقب كأس ملك إسبانيا.



احتل برشلونة المركز الثالث في الدوري الإسباني تحت قيادته الموسم الماضي ، بفارق خمس نقاط عن الثاني وسبع نقاط عن أتلتيكو مدريد حامل اللقب.



وفي دوري أبطال أوروبا ، عانى فريقه من خروج دور الـ16 على يد باريس سان جيرمان، ومع ذلك، فقد قاد برشلونة إلى الألقاب بفوزه على أتلتيك بلباو في لا كارتوجا ليفوز بكأس الملك.

وفى الموسم الحالي لـ برشلونة فى دور المجموعات تعرض للهزيمة أمام بايرن ميونخ الألماني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ، قبل أن يتجرع الهزيمة الثانية له بنفس النتيجة أمام بنفيكا، قبل أن يستعيد توازن ويحقق الفوز بهدف أمام دينامو كييف الأوكراني.