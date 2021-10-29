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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة| صدمة لـ الزمالك بشأن عقوبة شيكابالا.. كلوب ينصح محمد صلاح بالانتقال إلى برشلونة

محمد صلاح - شيكابالا
محمد صلاح - شيكابالا

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري، على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار الرياضية المهمة، حول ما يدور على الساحة المحلية  والإفريقية والعالمية.

 

وجاءت أبرز الأخبار كالتالي:

 

رابطة الأندية تحسم الجدل.. عقوبة شيكابالا ستنفذ
حسم العميد ثروت سويلم ، عضو رابطة أندية الدوري الممتاز ، الجدل حول عدم تنفيذ عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

كلوب ينصح محمد صلاح بالانتقال إلى برشلونة
أكد تقرير صحفي، أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، نصح النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق، بالانتقال إلى برشلونة، حال فشل مفاوضات الريدز لتجديد عقده.

الجميع يعلم تاريخي.. رضا عبد العال يوضح حقيقة مفاوضات برشلونة لخلافة كومان
أعلن نادي برشلونة الإسباني، إقالة الهولندي رونالد كومان، بعد الخسارة أمام رايو فايكانو بهدف دون رد، في الجولة الـ11 من الليجا.

مشادة بين محامي فرج عامر ومحمد مجاهد تستدعي طلب الشرطة
نشبت مشادة كبيرة  في مركز التحكيم والتسوية صباح اليوم الجمعة، بين محامي فرج عامر رئيس نادي سموحة ومنافسه محمد مجاهد المرشح علي مقعد رئاسة النادي السكندرى، مما دعى محامي محمد مجاهد باستدعاء الشرطة لاثبات حالة وقامت بفض المشادة  التي كادت أن تصل حد التشابك بالأيدي ..

كواليس ما حدث مع محمد شريف داخل الأهلي بسبب غضبه.. ورهبة رحيل أكرم توفيق
كشف الإعلامي إسلام صادق عن كواليس جلسة مدرب الأهلي مع محمد شريف مهاجم الفريق خلال مران أمس الخميس، بسبب غضب اللاعب بعد عدم إشراكه في مباراة الإسماعيلي التي افتتح الأهلي بها مبارياته في بطولة الدوري الممتاز.

منافس الأهلي.. مدرب منتخب مصر السابق يقود مونتيري المكسيكي إلى مونديال الأندية
حجز فريق مونتيري مقعده في بطولة كأس العالم للأندية 2021، بعدما توج  بطلا لـ دوري أبطال الكونكاف، عقب الفوز على فريق كلوب أمريكا، في نهائي مكسيكي خالص، جمع الفريقين على ستاد بي بي في ايه بانكومر، فجر اليوم، الجمعة.

حفيظ دراجي يعلن وفاة الحارس الأسطوري للمنتخب الجزائري
أعلن المعلق الرباضي حفيظ دراجي، عن وفاة مهدي سرباح الحارس الاسطوري للمنتخب الجزائري السابق، الجمعة، عن عمر يناهز 68 بعد صراع مع المرض.

جوارديولا يلمح لعدم الاستمرار مع مانشستر سيتي.. ويؤكد: تشافي جاهز لتدريب برشلونة
عبر بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن سعادته باقترابه من خوض المباراة رقم 200 له في الدوري الإنجليزي، على رأس القيادة الفنية للسماوي.

 

 

 

 

شيكابالا الزمالك محمد صلاح برشلونة كلوب

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