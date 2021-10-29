خطيب المسجد الحرام: السنة المطهرة رجحت تقديم كفة الأمّ في البر

قال الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، إمام وخطيب المسجد الحرام ، إن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالإحسان إلى الوالدين وهو البر بهما، ورجحت السنة المطهرة تقديم كفة الأمّ في البر.

كفة الأم في البر

واستشهد «الجهني» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة ، بما ورد في الحديث الصحيح “من أحقّ الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أمك، قال: ثم من؟ قال ثم أبوك” رواه البخاري ومسلم، منوهًا بأنه قد حملت الأم بحمله أثقالا كثيرة، ولقيت وقت وضعه مزعجات مثيرة، وبالغت في تربيته، وسهرت في رعايته.

وتابع: وأعرضت عن جميع شهواتها لمداراته، وقدمته على نفسها في كل حال، تفرح لفرحه، وتتألم لألمه وحزنه، وإذا مرض مرضت معه، وإذا صار في دور العلم فكأنها هي التي تتعلم، وإذا اختبر فكأنها هي التي تختبر، وهكذا حتى يتم، كل هذا يقع للأم، لما قال تعالى: «وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا » .

الأم مقدمة في حسن المعاشرة

وتابع: فهي المقدمة في حسن المعاشرة وفي حسن الصحبة والمخالطة فللأم ثلاثة أضعاف ما للأب، عن آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: ” كان رجلان من أصحاب رسول اللّه –صلى الله عليه وسلم- أبرّ من كان في هذه الأمّة بأمّهما: عثمان بن عفّأن، وحارثة بن النّعمان، فأمّا عثمان، فإنّه قال: ما قدرت أن أتأمّل أمّي منذ أسلمت، وأمّا حارثة، فإنّه كان يفلي رأس أمّه، ويطعمها بيده، ولم يستفهمها كلاما قطّ تأمر به حتّى يسال من عندها بعد أن يخرج، ماذا قالت أمّي؟ “وكان ابن سيرين رحمه الله إذا كلم أمه من لا يعرفه يظن أنه مريض، وكأنه ضارع يتضرع بصوت منخفض جدا، وبغاية التذلل والخضوع.

وأشار إلى أن ضم الوالد إلى البر والإحسان إلى تسببه في إيجاده، ومحبته بعد وجوده وشفقته وتربيته الكسب له والإنفاق عليه، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد.رواه ابن حبان في صحيحه وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة فاحفظ ذلك الباب أو دعه، أخرجه الترمذي وابن ماجة وأحمد واللفظ له، والعاقل يعرف حق المحسن ويجتهد في مكافأته.

في شعب الإيمان.