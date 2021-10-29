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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

دراسة : قلة النوم تؤثر على قدرتك في التحكم بخطواتك

مخاطر قلة النوم
مخاطر قلة النوم

أظهرت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن مخاطر قلة النوم أجراها باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن الأشخاص المحرومين من النوم يمكنهم في الواقع إن يعانون من صعوبة في المشي،  وقدرتهم على التحكم في خطواتهم .

مخاطر قلة النوم


وجد الباحثون، أن الأشخاص الذين يحصلون على أقل من الكمية الموصى بها من النوم لديهم صعوبة في المشي، تؤثر في نهاية المطاف خطواتهم، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية .

 

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اعتمدت نتائج الدراسة على متابعة مجموعة من المتطوعين من الطلاب على مدار 14 يومًا ، ووجد الباحثون أنه كلما قل عدد ساعات النوم الذي يحصل عليه الطالب (في المتوسط ​​، ست ساعات في الليلة) ، تقل قدرتهم على التحكم عند المشي على جهاز المشي.   

وقال أحد مؤلفي الدراسة هيرمانو كريبس، ان الأنشطة التلقائية تقريبًا مثل المشي يمكن أن تتأثر بقلة النوم؛ حيث انه بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الحرمان المزمن من النوم .

 

مخاطر قلة النوم


واعتقد الباحثون سابقًا أن المشي كان عملية تلقائية ، إلا أن الدراسة أثبتت العكس بأن المشي يتطلب تدخلًا دماغيًا أكثر مما كان يُعتقد سابقًا ، وهو ما ظهر بشكل كبير لدى الأشخاص المصابين بالسكتة الدماغية أو غيرهم ممن عانوا من مشاكل منهكة.

وأشار الباحثون، إلى أنه تشير نتائجنا إلى أن الحرمان الجزئي أو الكلي من النوم يؤدي إلى انخفاض في الأداء في التحكم الحسي الحركي في المشي، وهذا يشير إلى وجود مستوى معين من التأثير الواعي.

 

مخاطر قلة النوم



وتابع كريبس، انه تظهر نتائج الدراسة بأن المشي ليست عملية تلقائية ، ويمكن أن تتأثر بالحرمان من النوم؛ حيث طُلب من المتطوعين في الدراسة المشي على جهاز المشي بنفس السرعة مع تشغيل المسرع في الخلفية وطُلب من الطلاب مواكبة السرعة ورفع السرعة وتغييرها قليلاً.

قلة النوم المشي الأنشطة التلقائية السكتة الدماغية النوم

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