قطع راسها .. حبس المتهم بقتل والدته بالبحيرة

جريمة قتل

أمرت النيابة العامة بالرحمانية، بتجديد حبس المتهم بقتل والدته وفصل رأسها عن جسدها والقاءها فى احدى الترع، 15 يوم على ذمة التحقيق، ويراعى التجديد له في الموعد القانوني.

حبس المتهم بقتل والدته 15 يوم على ذمة التحقيقات بالبحيرة

وانتقل فريق من النيابة العامة بالرحمانية ، صباح أمس، بصحبة المتهم إلى مكان الحادث ، ليمثل الجريمة ، وسط إجراءات أمنية مشددة بعد أن اعترف بتفاصيل الواقعة بالكامل،

و تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بمديرية أمن البحيرة، من كشف غموض العثور على جثة سيدة مسنة دون رأس، عارية الجسد داخل شوال ملقاة على شاطئ ترعة بقرية الطويلة التابعة لمركز الرحمانية.

وتبين من التحريات أن نجلها "منصور.ا 58 سنة" مرتكب الجريمة بسبب خلافات على الميراث حيث قام

بقطع رأسها بآلة حادة، وألقى الجثة في الترعة بعد وضعها في شوال .

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة الرحمانية، يفيد بوصول بلاغ من أهالي قرية الطويلة بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل شوال ملقاة على شاطئ ترعة.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ للمعاينة وتبين أن الجثة لسيدة مسنة تدعى "أنيسة.م، 86 سنة"، أن المجني عليها محرر لها محضر تغيب، حيث خرجت من المنزل ولم تعد منذ ما يقرب من شهر، تم حفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق للوقوف على أسباب الوفاة.