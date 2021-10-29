خطيب المسجد الحرام: للأم ثلاثة أضعاف ما للأب في حسن المعاشرة والصحبة

قال الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، إمام وخطيب المسجد الحرام ، إن الأم هي المقدمة في حسن المعاشرة وفي حسن الصحبة والمخالطة فللأم ثلاثة أضعاف ما للأب، حيث رجحت السنة المطهرة تقديم كفة الأمّ في البر.

الأم مقدمة في حسن المعاشرة

واستشهد «الجهني» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة ، بما ورد عن آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: ” كان رجلان من أصحاب رسول اللّه –صلى الله عليه وسلم- أبرّ من كان في هذه الأمّة بأمّهما: عثمان بن عفّأن، وحارثة بن النّعمان، فأمّا عثمان، فإنّه قال: ما قدرت أن أتأمّل أمّي منذ أسلمت، وأمّا حارثة، فإنّه كان يفلي رأس أمّه، ويطعمها بيده، ولم يستفهمها كلاما قطّ تأمر به حتّى يسال من عندها بعد أن يخرج، ماذا قالت أمّي؟ “وكان ابن سيرين رحمه الله إذا كلم أمه من لا يعرفه يظن أنه مريض، وكأنه ضارع يتضرع بصوت منخفض جدا، وبغاية التذلل والخضوع.

وأوضح أنه قد حملت الأم بحمله أثقالا كثيرة، ولقيت وقت وضعه مزعجات مثيرة، وبالغت في تربيته، وسهرت في رعايته، وأعرضت عن جميع شهواتها لمداراته، وقدمته على نفسها في كل حال، تفرح لفرحه، وتتألم لألمه وحزنه، وإذا مرض مرضت معه، وإذا صار في دور العلم فكأنها هي التي تتعلم، وإذا اختبر فكأنها هي التي تختبر، وهكذا حتى يتم، كل هذا يقع للأم.

من باب مقابلة الإحسان بالإحسان

وأكد أنه مما يجب على الإنسان في هذه الحياة الدنيا من الحقوق، حقان عظيمان أساسيان لا ينفكان عنه طول حياته وحتى بعد مماته، وهما من باب مقابلة الإحسان بالإحسان، والمعروف بالمعروف، و الحق الأول هو حق خالقه ورازقه ومولاه، فقد أوجده من العدم، وخلقه فأحسن خلقه، وسخر له مافي السموات ومافي الأرض جميعا منه، فوجب على العبد حينئذ توحيد الخالق بالعبادة دون ما سواه والإيمان به وبرسله عليهم الصلاة والسلام والحق الثاني حق الوالدين، فغير خاف على العاقل بعد لزوم حق المنعم عليه لزوم حق الوالدين عليه أيضا.

واستشهد بما قال تعالى: «وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا »، فقد أمر سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الوالدين وهو البر بهما، ورجحت السنة المطهرة تقديم كفة الأمّ في البر ففي الحديث الصحيح “من أحقّ الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أمك، قال: ثم من؟ قال ثم أبوك” رواه البخاري ومسلم.