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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. عقار جديد يمنع فيروس كورونا من التكاثر.. وآخر مضاد للاكتئاب يقلل مدة شفاء المصابين

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، ونقوم بالتطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، وسوف نقوم بعرض أبرزها.

 

نشرة المرأة والصحة 

 

بعد تحذير الصحة.. أضرار أدوية الهرمونات على النساء
 

حذرت وزارة الصحة النساء من استخدام أدوية الهرمونات لفترة طويلة لأن لها أضرارا عديدة فى مقدمتها الإصابة بسرطان الثدي، وأهم أضرار أدوية الهرمونات لفترة طويلة.

 

هل الچيم والرياضة خطر على صحة القلب؟ جمال شعبان يجيب
 

تعرض الكثير من الشباب خلال الفترة الماضية لازمات قلبية في صالات الجيم و أثناء ممارستهم الرياضة، مما جعل العديد من الأشخاص يتسأل هل الرياضة و الجيم خطر على صحة القلب أم لا؟

 

أبرزها تجنب التوتر .. طرق غير تقليدية لعلاج قشرة الرأس
 

تزداد قشرة الرأس خلال فصل الشتاء فهى من أكبر المشكلات التى تهدد سلامة الشعر حيث تتسبب في تساقطه وضعفه وبهتانه .

 

دراسة: العلاج التعويضي بالهرمونات يقلل من الوفاة المبكرة للنساء بنسبة 9٪
 

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن أهمية العلاج التعويضي بالهرمونات للنساء من قبل باحثون من جامعة إيست أنجليا، أن النساء اللواتي يتناولن العلاج التعويضي بالهرمونات البديلة في سن اليأس قد يكون لديهن خطر أقل للوفاة المبكرة.

 

يزداد في الشتاء.. طرق طبيعية لعلاج الإمساك المزمن
 

يبحث كثيرون عن طرق علاج الإمساك خاصة خلال فترة الشتاء حيث تنخفض كمية الماء والسوائل التى يتناولها الإنسان على مدار اليوم مما يتسبب في زيادة الوضع سوء خاصة لدى مرضى الإمساك المزمن.

 

دراسة : بخاخات الستيرويد الأنفية تحمي من عدوى فيروس كورونا 22%
 

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن فوائد بخاخات الستيرويد الأنفية من قبل باحثون في كليفلاند كلينك، إلى أن المرضى الذين يستخدمون بخاخات الستيرويد الأنفية لعلاج الحساسية أو الربو قد يكونون أقل عرضة للإصابة بأعراض فيروس كورونا COVID-19 الشديدة.

 

دراسة : قلة النوم تؤثر على قدرتك في التحكم بخطواتك

 

أظهرت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن مخاطر قلة النوم من قبل باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن الأشخاص المحرومين من النوم يمكنهم في الواقع إن يعانون من صعوبة في المشي،  وقدرتهم على التحكم في خطواتهم .

 

أعراض نشاط الغدة الدرقية النفسية.. العصبية والقلق أبرزها

 

تتوفر العديد من العلاجات لأعراض نشاط الغدة الدرقية النفسية، حيث يستخدم الأطباء الأدوية المضادة للغدة الدرقية باليود المشع لإبطاء إنتاج هرمونات الغدة الدرقية. في بعض الأحيان ، يتضمن علاج فرط نشاط الغدة الدرقية عملية جراحية لإزالة الغدة الدرقية بالكامل أو جزء منها.

 

علاج زيادة المغنسيوم في الجسم بالاعشاب

 

يمكن علاج زيادة المغنسيوم في الجسم بالاعشاب؛ حيث انه معدن موجود بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة وفي جسمك. ومع ذلك ، كما هو الحال مع معظم الأشياء، هناك مخاطر مرتبطة بالحصول على الكثير.

 

اكتشاف عقار جديد يمنع فيروس كورونا من التكاثر
 

اكتشف مجموعة من الباحثون، علاجا جديدا باسم ريكفري لتحييد فيروس كورونا لدى المصابين به، ويعتمد على حقن أجسام مضادة في الوريد وتفعيل استجابة الجسم ضد الفيروس.

 

عقار مضاد للاكتئاب يقلل خطر الحاجة إلى الاستشفاء بين مصابي كورونا
 

أظهرت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن العلاجات الجديدة لمرضى فيروس كورونا من قبل باحثون بجامعة ماكماستر، أن استخدام عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب لعلاج مرضى فيروس كورونا كوفيد-19 والمصابين بأعراض حادة قد يقلل بمعدل الثلث من حاجتهم للاستشفاء لفترات طويلة.

 

هل الهيل يؤثر على مرضى القلب؟
 

قد يتساءل البعض حول مخاطر استهلاك مرضى القلب الهيل، ويعتبر الهيل هو نوع من التوابل ذات نكهة مكثفة وحلوة بعض الشيء يقارنه بعض الأشخاص بنكهة النعناع، وبدأت زراعة الهيل في الهند ولكنها متوفرة في جميع أنحاء العالم اليوم وتستخدم في كل من الوصفات الحلوة والمالحة.

 

نوستالجيا | الجوابات .. إنتظار العشاق بقلوب متلهفة لرسائل البوسطجي

 

مع اقتراب عيد الحب المصري، والذي يتم الاحتفال به في 14 فبراير من كل عام.. فنجد أن الجوابات والمراسيل او كما كان يعرف قديما بـ التليغراف هي لغة الحوار بين المحبين قديما فكانوا بها يعبرون عن مشاعرهم، وذلك قبل ظهور مواقع التواصل الاجتماعي والفيس بوك و الماسنجر و الواتس اب أو حتى ظهور الموبايل وسهولة التواصل لكل العالم بضغطة زر .

 

5 علامات بسيطة تدل على إصابة الشخص بالسكتة الدماغية

 

هناك العديد من العلامات الواضحة التي تؤكد الإصابة بالسكتة الدماغية، ويجب عند ملاحظة هذه العلامات التوجه فورا للحصول على الرعاية اللازمة عن طريق الأدوية أو الجراحة اللازمة لوقف السكتة الدماغية.

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