بـ الفُرجة على يوتيوب.. أنجبت طفلا في السر.. والشرطة تلاحق المغتصب

قالت الشرطة الهندية، إن فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً أنجبت طفلاً في منزلها باستخدام مقاطع فيديو تعليمية على «يوتيوب»، بينما ظلت أسرتها غير مدركة لحملها.



وفقاً لصحيفة «إندبندنت» البريطانية، أنجبت المراهقة في ولاية كيرالا جنوب الهند الطفل في 20 أكتوبر، لكن عائلتها علمت بالولادة بعد يومين من سماعها صرخات طفل حديث الولادة من غرفتها.



وقال شاجي، وهو مسؤول في مركز شرطة كوتاكال، إنها نُقلت على الفور إلى مستشفى المنطقة، مضيفاً أن الفتاة والمولود في أمان ويتعافيان.



وألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 21 عاماً من منطقتها. فمنذ أن كانت الفتاة قاصراً، قامت الشرطة بملاحقة الرجل بتهمة الاغتصاب وفق قانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية.

وأوضح شاجي «عندما اكتشفت أنها حامل، لم تفصح عن الأمر لوالديها».



وأشارت الشرطة إلى إن الأسرة ظلت غير مدركة للحمل لأن الأم كانت تعاني من مشاكل في البصر، بينما كان الأب حارساً ليلياً في مستشفى. وأضاف شاجي، أن الفتاة تمكنت أيضاً من إخفاء حملها من خلال ارتداء ملابس فضفاضة.



ووفقاً للتقرير، درست المراهقة كل شيء عن ولادة طفل عبر منصة «يوتيوب». وفي وقت الولادة، قطعت الحبل السري بنفسها بالمقص.

وقال شاجي «لقد تعرفت على كل الحقائق باستخدام هاتفها الذكي، من خلال فيديوهات (يوتيوب)».