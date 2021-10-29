عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بـ الفُرجة على يوتيوب.. أنجبت طفلا في السر.. والشرطة تلاحق المغتصب

طفل
طفل

قالت الشرطة الهندية، إن فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً أنجبت طفلاً في منزلها باستخدام مقاطع فيديو تعليمية على «يوتيوب»، بينما ظلت أسرتها غير مدركة لحملها.


 وفقاً لصحيفة «إندبندنت» البريطانية، أنجبت المراهقة في ولاية كيرالا جنوب الهند الطفل في 20 أكتوبر، لكن عائلتها علمت بالولادة بعد يومين من سماعها صرخات طفل حديث الولادة من غرفتها.


وقال شاجي، وهو مسؤول في مركز شرطة كوتاكال، إنها نُقلت على الفور إلى مستشفى المنطقة، مضيفاً أن الفتاة والمولود في أمان ويتعافيان.


وألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 21 عاماً من منطقتها. فمنذ أن كانت الفتاة قاصراً، قامت الشرطة بملاحقة الرجل بتهمة الاغتصاب وفق قانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية.
وأوضح شاجي «عندما اكتشفت أنها حامل، لم تفصح عن الأمر لوالديها».


وأشارت الشرطة إلى إن الأسرة ظلت غير مدركة للحمل لأن الأم كانت تعاني من مشاكل في البصر، بينما كان الأب حارساً ليلياً في مستشفى. وأضاف شاجي، أن الفتاة تمكنت أيضاً من إخفاء حملها من خلال ارتداء ملابس فضفاضة.


ووفقاً للتقرير، درست المراهقة كل شيء عن ولادة طفل عبر منصة «يوتيوب». وفي وقت الولادة، قطعت الحبل السري بنفسها بالمقص. 

وقال شاجي «لقد تعرفت على كل الحقائق باستخدام هاتفها الذكي، من خلال فيديوهات (يوتيوب)».

فتاة الشرطة طفلا فيديو يوتيوب

موضوعات متعلقة

تمويه.. علماء يكشفون سر اللونين الأبيض والأسود للباندا العملاقة

وجبات خفيفة.. إزاي تحافظ على وزنك من الزيادة في موسم الشتاء

شاشة ذكية تمكن الشخص من الشعور بملمس المنسوجات قبل شرائها

بسبب اتهامه بالتحرش.. قرار بمنع الأمير البريطاني من حضور اليوبيل البلاتيني للمملكة

لأول مرة في التاريخ.. اليابان تبتكر روبوت يفكر مثل البشر

مبيعرفش يفرق بين فريسته.. أسباب هجوم القرش الأبيض على البشر

لأول مرة في المنطقة العربية.. فحوصات جينية تساعد على تحسين نتائج مرضى سرطان الدم في السعودية

نشرة المنوعات.. علماء يستعينون بمصر لاستخدام سم العقارب في مكافحة كورونا.. بيع أقدم طابع بريد في التاريخ بـ 6 ملايين دولار..وتخلت عن ألقابها الملكية من أجل الحب

ترشيحاتنا

عالم افتراضي كامل.. "فيسبوك" تكشف كواليس تحولها لـ Meta

ماجد زيتون يكشف سر حالات اكتئاب يصاب بها مرضى السمنة ..فيديو

اكتشاف عقار جديد يمنع فيروس كورونا من التكاثر

بـ الفُرجة على يوتيوب.. أنجبت طفلا في السر.. والشرطة تلاحق المغتصب

غياب بنزيما عن قائمة ريال مدريد أمام إلتشي في الدوري الإسباني

بايدن يعترف: ما قمنا به تجاه فرنسا يفتقر إلى اللباقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنا بخير.. أشرف زكي يكشف سبب إصابته بفقدان ذاكرة في مهرجان الجونة "خاص"

أفية فيلم وقفة رجالة يضع بيومي فؤاد في أزمة مع السعوديين و تركي آل الشيخ.. التفاصيل الكاملة

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

قرار عاجل من بايدن بشأن السودان

بعد إعلان رونالدو حمل صديقته .. تعليق جريء من سمية الخشاب |شاهد

كواليس ما حدث مع محمد شريف داخل الأهلي بسبب غضبه.. ورهبة رحيل أكرم توفيق

فى حاجة غريبة .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا نجم الزمالك

الجميع يعلم تاريخي.. رضا عبد العال يوضح حقيقة مفاوضات برشلونة لخلافة كومان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميرسي "تاو".. عشاق الشياطين الحمر يحتفلون بأسد جنوب إفريقيا وسر الرقصة السحرية.. صور

الرومانسية في حياة عميد الأدب العربي.. طه حسين وزوجته: ما بيننا يفوق الحب

بعد اعتدائه على والدتها.. انفصال جيجي حديد وزين مالك

بالصور.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا بالتجمع الخامس

فيديو

فيديوجراف.. مجرم فاشل .. خطط للخطف فقتل وحرق بالصدفة

عارية داخل شوال في البحيرة.. رجل يقتل أمه بطريقة بشعة من أجل المال

بعد إعلان خطوبته.. سر عدم زواج محمد محي رغم بلوغه 50 عاما.. فيديو جراف

فيديو جراف.. رسميًا.. شركة فيسبوك تعلن تغيير اسمها إلى "ميتا"..فما القصة

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

اﻟﻤﺰﻳﺪ