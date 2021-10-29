خطبتا الحرمين .. تؤكدان : البار بوالديه مهما بالغ في برهما لم يف بشكرهما.. وعقوق الوالدين من صفات اللئام ودليل الخسة والرذالة.. والرفعة والكرامة والسيادة في الدنيا والآخرة لحملة كتاب الله

خطيب المسجد الحرام:

البار بوالديه مهما بالغ في برهما لم يف بشكرهما

عقوق الوالدين من صفات اللئام ودليل الخسة والرذالة

رجحت السنة المطهرة تقديم كفة الأمّ في البر

للأم ثلاثة أضعاف ما للأب

خطيب المسجد النبوي:

كتاب الله هو الملاذ عند الفتن وهو المنقذ من المصائب والمحن

أننا اليوم في زمن كثرت فيه الفتن وتلاطمت فيه أمواج المحن

الرفعة والكرامة والعزة والسيادة في الدنيا والآخرة لحملة كتاب الله العاملين به

تناولت خطبتا الجمعة من المسجدين الحرام والنبوي، فضل التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى ، فهو الملاذ ند الفتن وهو المنقذ من المصائب والمحن ، وكذلك ما ورد به من أوامر ربانية من بينها بر الوالدين ، وإن رجحت السنة النبوية الشريفة كفة بر الأم ، فلها ثلاثة أضعاف ما للأب في حسن المعاشرة وحسن الصحبة ، فمما يجب على الإنسان في هذه الحياة الدنيا من الحقوق، حقان عظيمان أساسيان لا ينفكان عنه طول حياته وحتى بعد مماته، وهما من باب مقابلة الإحسان بالإحسان، والمعروف بالمعروف.

ومن مكة المكرمة ، قال الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، إمام وخطيب المسجد الحرام ، إنه مما يجب على الإنسان في هذه الحياة الدنيا من الحقوق، حقان عظيمان أساسيان لا ينفكان عنه طول حياته وحتى بعد مماته، وهما من باب مقابلة الإحسان بالإحسان، والمعروف بالمعروف.

الحق الأول

وأوضح «الجهني» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة ، أن الحق الأول هو حق خالقه ورازقه ومولاه، فقد أوجده من العدم، وخلقه فأحسن خلقه، وسخر له مافي السموات ومافي الأرض جميعا منه، فوجب على العبد حينئذ توحيد الخالق بالعبادة دون ما سواه والإيمان به وبرسله عليهم الصلاة والسلام والحق الثاني حق الوالدين، فغير خاف على العاقل بعد لزوم حق المنعم عليه لزوم حق الوالدين عليه أيضا.

واستشهد بما قال تعالى: «وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا »، فقد أمر سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الوالدين وهو البر بهما، ورجحت السنة المطهرة تقديم كفة الأمّ في البر ففي الحديث الصحيح “من أحقّ الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أمك، قال: ثم من؟ قال ثم أبوك” رواه البخاري ومسلم.

وأضاف: فقد حملت الأم بحمله أثقالا كثيرة، ولقيت وقت وضعه مزعجات مثيرة، وبالغت في تربيته، وسهرت في رعايته، وأعرضت عن جميع شهواتها لمداراته، وقدمته على نفسها في كل حال، تفرح لفرحه، وتتالم لالمه وحزنه، وإذا مرض مرضت معه، وإذا صار في دور العلم فكأنها هي التي تتعلم، وإذا اختبر فكأنها هي التي تختبر، وهكذا حتى يتم، كل هذا يقع للأم.

للأم ثلاثة أضعاف ما للأب

وتابع: فهي المقدمة في حسن المعاشرة وفي حسن الصحبة والمخالطة فللأم ثلاثة أضعاف ما للأب، عن آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: ” كان رجلان من أصحاب رسول اللّه –صلى الله عليه وسلم- أبرّ من كان في هذه الأمّة بأمّهما: عثمان بن عفّأن، وحارثة بن النّعمان، فأمّا عثمان، فإنّه قال: ما قدرت أن أتأمّل أمّي منذ أسلمت، وأمّا حارثة، فإنّه كان يفلي رأس أمّه، ويطعمها بيده، ولم يستفهمها كلاما قطّ تأمر به حتّى يسال من عندها بعد أن يخرج، ماذا قالت أمّي؟ “وكان ابن سيرين رحمه الله إذا كلم أمه من لا يعرفه يظن أنه مريض، وكأنه ضارع يتضرع بصوت منخفض جدا، وبغاية التذلل والخضوع.

وأشار إلى أن ضم الوالد إلى البر والإحسان إلى تسببه في إيجاده، ومحبته بعد وجوده وشفقته وتربيته الكسب له والإنفاق عليه، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد.رواه ابن حبان في صحيحه وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة فاحفظ ذلك الباب أو دعه، أخرجه الترمذي وابن ماجة وأحمد واللفظ له، والعاقل يعرف حق المحسن ويجتهد في مكافأته.

الجهل بحق المنعم من أخس الصفات

ونبه إلى أن جهل الإنسان بحق المنعم من أخس صفاته لا سيما إذا أضاف إلى جحد الحق المقابلة بسوء الأدب، دل على خبث الطبع ولؤم الوضع وسوء المنقلب، فالبر طاعة للرحمن وخير وبركة للإنسان، وسبب لاستجابة الدعاء ولسعة الرزق وطول العمر قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم، والبر بالوالدين من شيم الكرام ودليل على الفضل والكمال والبار قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة.

وأفاد بأن البار بوالديه مهما بالغ في برهما لم يف بشكرهما قال رجل للصحابي الجليل عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: حملت أمي على رقبتي من خراسان حتى قضيت بها المناسك، أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بطلقة من طلقاتها وليحذر المسلم من عقوق الوالدين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف، ثمّ رغم أنف، ثمّ رغم أنف، قيل: من؟ يا رسول الله، قال: من أدرك أبويه عند الكبر، أحدهما، أو كليهما فلم يدخل الجنّة.

عقوق الوالدين من صفات اللئام

وأكد أن عقوق الوالدين من صفات اللئام، ودليل الخسة والرذالة، والعاق بوالديه بعيد من الله، وبعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار، فيقول العلماء: كل معصية تؤخر عقوبتها بمشيئة الله إلى يوم القيامة إلا العقوق، فإنه يعجل له في الدنيا، وكما تدين تدان، فاتقوا الله أيها المسلمون في والديكم وقوموا بحقوقهما وقدموا رضاهما على كل شي على أنفسكم وأبنائكم وزوجاتكم تفلحوا وتسعدوا ورحم الله والدا أعان ولده على بره.

ودلل بما قال تعالى: « وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (24) رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا (25)» من سورة الإسراء.

ولقت إلى أن الله سهل لنا طرق الخير ويسرها فمن مات والداه أو أحدهما، فقد بقي من بر والديه الخير الكثير من الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، وكذلك إذا علم أن على الوالدين أو أحدهما دينا من صيام قضاه الولد عنه، ويحج عنهما إذا لم يقوما بفريضة الحج، وبذلك تبرأ ذمتهما أمام الله تعالى بعد موتهما وزيد في حسناتهما ولا ينقص من أجره شيئا، مشيرا إلى اجتهادك في برهما بعد موتهما، يمحو تقصيرك في حقهما حال حياتهما، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إنّ العبد ليموت والداه أو أحدهما، وإنه لهما لعاقّ، فلا يزال يدعو لهما، ويستغفر لهما، حتى يكتبه الله بارّا”؛ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان.

خير كتاب لخير أمة

ومن المدينة المنورة، قال الشيخ الدكتور أحمد بن طالب بن حميد، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف : يا أخوة الإسلام يا أمة القرآن اتقوا الله تعالى حق تقواه، مستشهدًا بما قال تعالى «قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ».

وأوضح «بن حميد» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة ، أنه تعالى أنزل على رسوله –صلى الله عليه وسلم- خير كتاب لخير أمة أخرجت للناس يهديهم لأقوم سبيل وأهدى طريق ويخرجهم من الظلمات على النور بإذن الله ، هو الملاذ عند الفتن وهو المنقذ من المصائب والمحن ، منوهًا بأن فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه جبار قصمه الله.

وتابع: ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله ومن التمس العز بغيره أذله الله ومن طلب النصر بدون التحاكم إليه أرداه الله هو حبل الله المتين وهو الصراط المستقيم لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم .

وأضاف أنه قد امتن الله على عباده بإنزال هذا الكتاب العظيم قال جل جلاله : «يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ»، والآيات في هذا كثيرة جداً ومعلومة لكل من قرأ كتاب الله بتدبر وحضور قلب كما هي سنة أولئك الأبرار من السلف الصالح الأخيار رحمهم الله ورضي عنهم الذين كانوا إذا تعلموا من عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا معناها ويعملو بمقتضاها فتعلموا العلم والعمل معاً .

زمن كثرت فيه الفتن

ونبه إلى أننا اليوم لفي زمن كثرت فيه الفتن وتلاطمت فيه أمواج المحن واستحكمت فيه الشهوات وكثرت الشبهات وتعددت المشكلات والتحديات وكثر دعاة البدع والمنكرات وإنه لا خلاص من هذا كله ولا شد لأزر ولا رسوخ لقدم ولا أنس لنفس ولا تسلية لروح ولا تحقيق لوعد ولا أمن من عقاب ولا ثبوت لمعتقد ولا بقاء لذكر وأثر طيب إلا بأن يتجه المسلمون جميعاً حكاماً ومحكومين شعوباً ودولاً شباباً وشيبا رجالً ونساء علماء وعامة اتجاهاً صحيحاً بكامل أحاسيسهم ومشاعرهم بقلوبهم وقوالبهم إلى كتاب الله تلاوة وتدبراً وتعلماً وتعليماً وعملاً وتطبيقاً فهو المعين العذب الذي لا ينضب مطلقا .

وحذر قائلاً : معشر المسلمين إننا في هذا العصر قد أعرض كثير من الناس عن القرآن ونأوا عنه فمن تأمل حياة كثير منهم وجد أنها لا تمت إلى القرآن بصلة والعياذ بالله فما أكثر المخالفات الموجودة وما أعظم الواجبات المفقودة، داعيًا ، بقوله : اللهم اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين ، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام ، اللهم البسنا به الحلل وأسكنا به الظلل وزدنا به من النعم وارفع عنا به النقم يا أرحم الراحمين .

الرفعة لحملة كتاب الله

وأكد أن الرفعة والقيادة والكرامة والريادة والعزة والسيادة في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة إنما هي لحملة كتاب الله العاملين به وهذا ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وقد جاءت السنة المطهرة منوهة بما لحملة كتاب الله من الأجر والمكانة في الآخرة والأولى .

واستطرد: فيا له أيها المسلمون من فضل عظيم وثواب كبير لا يغفل عنه غافل تلك والله هي الغبطة الحقيقية فليست الغبطة والسعادة بحطام الدنيا الزائل ولا بالمفاخرة بالمراكب ولا بالمطاعم والمشارب والمساكن المراتب، فاتقوا الله عباد الله وخذوا بكتاب ربكم وإلى القرآن يا أمة الإسلام خذوا منه منهاجاً لحياتكم في جميع شئونكم وبهذا تستردون مجدكم التليد وعزكم العتيد وقدسكم الفقيد قال تعالى: « وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّه بِعَزِيزٍ».