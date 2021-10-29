ويجعل من يشاء عقيما.. الشنوفي يكشف سر الاتجاه إلى تجميد البويضات |فيديو

قال الدكتور حسام الشنوفي، أستاذ النساء والتوليد، أنه كطبيب عليه مسئولية كبيرة في إعطاء النصيحة الصحيحة للتي تريد تجميد البويضات، لافتا ان العلم تطور في تكنولوجيا تجميد الخلايا منها الاجنة «بويضة مخصبة من زوجين».

وأضاف حسام الشنوفي خلال برنامج «بنت البلد»، المذاع على فضائية «صدى البلد 2»، الذي تقدمه الإعلامية «نشوى مصطفى»،: « ظهرت مشكلة السيدات التي تعاني من السرطان المبكر، مما يجعلهم يتجهون الي تجميد البويضات لحين الشفاء»، مشيرا الي ان الأمر في هذه الحالة كان مرحب به تماما لأسباب مرضية.



ولفت حسام الشنوفي، أن في الوقت الأخير ظهر ما يسمي بتجميد البويضات لأسباب اجتماعية، لافتا أن نسبة النجاح في التجميد 40%.



واختتم حسام الشنوفي، الحلم ليس هناك أي سيطرة عليه، لأن الله يجعل من يشاء عقيما.