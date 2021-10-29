تدريبات بدنية متنوعة للاعبي الأهلي في المران المسائي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية قوية مساء اليوم بمران الفريق الذي يأتي استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي.

أدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة في الجيم، في إطار التحضيرات الخاصة بالمباراة القادمة.

يستعد الأهلي لخوض الجولة الثانية، في الدوري الممتاز أمام فريق البنك الأهلي، والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على استاد الأهلي WE السلام.

يسعى الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة ومواصلة الانتصارات بعد انطلاقته القوية أمس الأول، وانتصاره الكبير على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.