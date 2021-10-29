موسيماني يجتمع مع لاعبي الأهلي استعدادًا لمباراة البنك الأهلي

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة البنك الأهلي المقبلة، المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على استاد الأهلي WE السلام.



ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة ومواصلة الانتصارات بعد فوزه الكبير على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري.