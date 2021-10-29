صلاح محسن يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي للأهلي

واصل صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في مشطية القدم.

أدى اللاعب تدريبات بدنية متنوعة في الجيم أعقبتها تدريبات الجري حول الملعب، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

يستعد الأهلي لخوض الجولة الثانية، في الدوري الممتاز أمام فريق البنك الأهلي، والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على استاد الأهلي WE السلام.



يتطلع الأهلي للفوز على البنك من أجل مواصلة الانتصارات بعد انطلاقته القوية أمس الأول، وفوزه الكبير على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.