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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تأجيل انتخابات نادي الاتحاد السكندري

محمد مصيلحي رئيس
محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديدة .

جاء ذلك طبقا لصدور القانون 148 لسنة 2021 بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد جمعية عمومية .

 

 

 

وفي سياق سابق أعتمد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية القادمة لنادى الاتحاد السكندرى، والتي تتضمن بند أنتخاب مجلس إدارة جديد للنادي.

 

ومن المقرر إنعقاد الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر 2021، وذلك بعد أن تمت الموافقة على هذا التاريخ من قبل الجهة الإدارية.

 

ويفتح باب الترشح لمجلس الإدارة اعتباراً من يوم الاحد الموافق 31 أكتوبر من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً ولمدة أسبوع حتى يوم السبت الموافق 6 نوفمبر 2021

 

الاتحاد السكندري محمد مصيلحي نادي الاتحاد السكندري الجمعيه العموميه

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