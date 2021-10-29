حزب الشعب الجمهوري يشيد بافتتاح مركز التأهيل والإصلاح بوادي النطرون

أشاد حزب الشعب الجمهوري بمبادرة وزارة الداخلية في افتتاح مركز التأهيل والإصلاح بوادي النطرون والمشهد المبهر الذي ظهرت عليه فعاليات الافتتاح.

أكد الحزب في بيان رسمي أن هذه الخطوة تعد الثانية في مشوار تطبيق مصر للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بعد أن ألغى فخامة الرئيس السيسي مد حالة الطوارئ بكافة أنحاء البلاد.

‎أضاف الحزب أن هذه الخطوة تعد دليلا قاطعا على تغير رؤية الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي لملف الحقوق والحريات.

أعلن الحزب دعمه لكافة خطوات الدولة المصرية التي تترجم إرادة سياسية حقيقية لإصلاح الملفات الحقوقية سواء على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.