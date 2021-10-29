حقوق عين شمس تعلن تعليمات مهمة لـ طلاب الشعب الثلاث بشأن المصروفات

قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس إن الكلية تطبق كافة الاجراءات الاحترازية منذ بدء العام الدراسي الجديد.

وشدد الدكتور ناجي عبد المؤمن خلال تصريحاته لصدى البلد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من حيث ارتداء كافة الطلاب الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

لذا قدمت إدارة الكلية توجيهات مهمة لجميع الطلاب.

١- يلتزم جميع الطلاب (انتظام وانتساب) بحضور المحاضرات كلٌ في مجموعته (أ) أو (ب)، وعدم الحضور في غير الأيام المحددة بالجداول المعلنة، وسوف تتخذ الكلية ما يلزم من إجراءات لضمان تطبيق ذلك.

٢- يلتزم جميع الطلاب باتباع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، ومن بينها ارتداء الكمامة، والحفاظ على تباعد اجتماعي مناسب.

٣- سوف يتم رفع محاضرات كل فرقة يوميا حسب الجداول المعلنة على منصة التعلم الإلكتروني للكلية.

٤- يلتزم جميع الطلاب باحترام القيم والتقاليد الجامعية داخل القاعات الدراسية، وأثناء التواجد في الحرم الجامعى.

٥- الالتزام بمتابعة الصفحة الرسمية للكلية على الفيسبوك للتعرف على كل ماهو جديد بشأن نظام الدراسة والامتحانات.

وأشار الي أنه يجب علي جميع طلاب الشعب الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية سرعة سداد المصروفات الدراسية الكترونيا، وذلك من خلال اتباع التعليمات الموجودة باللينك التالى

http//ums.asu.edu.eg، واستلام السى دى الخاص بالمادة العلمية.

تستضيف جامعه عين شمس المؤتمر السنوي للجمعية الفرنسية Mediterraneen وذلك بمناسبة مرور ثلاثين عاماً علي إنشاء الجمعية ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور ناجى عبد المؤمن عميد كلية الحقوق و الدكتور خالد حمدى مدير الشعبة الفرنسية بكلية الحقوق بالجامعة.

وصرح الدكتور حسن عبد الحميد نائب رئيس الجمعية وأستاذ فلسفة القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس وعميد كلية الحقوق بالجامعة البريطانية أن المؤتمر الذى يقام خلال الفترة من ٣١ أكتوبر - ٢ نوفمبر

اللقاء التعريفي الأول لوحدة الابتكار وريادة الأعمال بألسن عين شمس.. اليوم

يشهد مشاركة ثلاثين أستاذا من جامعات حوض البحر الأبيض المتوسط ، بالإضافة إلى مشاركات عن بعد ( أونلاين ) ، و يتناول المؤتمر هذا العام الجوانب الثقافيه والقانونيه للهيمنه - دراسه مقارنة بين الحضارات القديمة والحضارات المعاصرة.

جدير بالذكر أن الجمعية الفرنسية Mediterraneen

أنشأت عام ١٩٩١ في جامعة باريس ( ١٠ ) ومقرها الحالي في جامعة لاروشيل وتهتم الجمعية بالدراسة التاريخية والفلسفية لحضارات البحر الأبيض المتوسط وخصوصا الجانب القانوني فيها ، وتضم أعضاء من كافة بلدان البحر الأبيض المتوسط ، وينعقد المؤتمر سنوياً في بلد من هذه البلدان ، وقد انعقد المؤتمر الخاص بها في عام 2003 في مكتبة الاسكندرية باعتبارها رمزاً لحوض البحر الأبيض المتوسط.