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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

دون الإضرار بالفئات الأكثر احتياجا .. مصطفى مدبولي: الدولة تدرس تدابير خفض الدعم على رغيف الخبز

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الدولة نجحت في خفض الدعم على الطاقة، حيث كان يستنفد أموالاً طائلة دون أن يعود بالنفع فعليا على المواطنين الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى إعادة ضخ تلك الأموال في الاستثمارات.

أما عن خفض الدعم على رغيف الخبر، قال مدبولي إن الدولة تدرس بدقة التدابير الواجب اتخاذها لتجنب أي ضرر قد يلحق بالفئات الأكثر احتياجًا والذين يمثلون 29% من سكان مصر.

وعن نتائج زيارته الأخيرة إلى فرنسا، أبدى الدكتور مصطفى مدبولي، ارتياحه الكبير إزاء المباحثات التي أجراها مع نظيره الفرنسي جون كاستكس، ووزير الاقتصاد برونو لومير، واصفًا فرنسا بالشريكٌ الاستراتيجي لمصر في ظل الروابط التاريخية بين البلدين وتقارب وجهات النظر بينهما تجاه الملفات الرئيسية.

وأشار مدبولى إلى توقيع عدة اتفاقات مع الجانب الفرنسي، وإلى أنه خلال الأيام المقبلة، سيتم الانتهاء من اتفاق مع شركة "ألستم" الفرنسية لتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق، وتوريد 55 قطارًا جديدًا.

مجلس الوزراء الاستثمارات رفع الدعم عن الخبز الدكتور مصطفى مدبولى

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