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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: القضاء على الأمية حلم مصري قديم .. والدولة في صدد تحقيقه

النائب أحمد البلشي
النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أن اهتمام الدولة بالتعليم غير مسبوق هذه الأونة، موضحا أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد، وهو يولي هذا الملف اهتمام متزايد إيمانا بدوره في أحراز التقدم المطلوب والتنمية المستدامة.


واضاف البلشي في تصريحات لـ"صدى البلد" أن نجاح الجامعات المصرية فى محو أمية (230103) مواطن خلال الفترة من أكتوبر 2019 حتى يوليو 2021، مؤشر ايجابي ويبث الأمل في وصول مصر إلى بلد خالية تماما من الامية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن القضاء على الأمية حلم مصري قديم، والدولة في صدد تحقيق هذا الحلم، لافتا النظر أن القضاء على الأمية يعني التخلص من مخاطرها التى تترك آثارها السلبية وبصمتها السوداء على كثير من مناحى الحياة.


وأشار النائب احمد البلشي أن الأمية من الامراض التي لا تصيب الافراد فقط، ولكنها قد تضرب ثمار التنمية التي تسعى الدولة في انجازها وتحقيقها في كافة المجالات.

 

وتلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، حول جهود الجامعات في مواجهة مشكلة الأمية، وذلك في إطار المشروع القومي للقضاء على الأمية في مصر، وبالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.


وأكد الوزير أهمية استغلال إمكانيات الجامعات المصرية، والاستفادة من قدراتها فى محو الأمية وتعليم الكبار، مشيرًا إلى ضرورة متابعة تنفيذ خطة الدولة لإعلان "مصر بلا أمية" تحقيقًا لأهداف خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
 

وأضاف عبدالغفار أن الجامعات المصرية لديها طاقات بشرية ومادية كبيرة، يمكن الاستفادة منها فى مواجهة هذه المشكلة الخطيرة، مثمنًا نجاح الجامعات المصرية فى محو أمية (230103) مواطن خلال الفترة من أكتوبر 2019 حتى يوليو 2021؛ خاصةً في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن تضاعف أعداد المسجلين من المواطنين تنبئ بنجاحات كبيرة ومتتالية في الأعوام القليلة القادمة.

التعليم العالي التنمية المستدامة وزير التعليم الرئيس السيسي الشيوخ الجامعات المصرية مجلس الشيوخ

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