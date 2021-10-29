الرائد يفوز على الباطن في الدوري السعودي.. فيديو

فاز فريق الرائد على نظيره الباطن بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان “ الدوري السعودي”.

هدف المباراة جاء عن طريق كريم البركاوي في الدقيقة 93، من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية “ الفيديو” ليقود فريقه الرائد لتحقيق نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الرائد للنقطة 14 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد الباطن عند 9 نقاط في المركز الرابع عشر.

يذكر أن الوقت الحالي يشهد مباراة فريقي الهلال وأهلي جدة في قمة منافسات الجولة، والنتيجة تشير لتقدم “الزعيم الهلالي” بهدف دون مقابل، أحرزه سالم الدوسري.