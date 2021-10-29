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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

5000 جنيه غرامة على الواحدة.. السيسي يصدق على عقوبات قطع الأشجار والنخيل

عقوبات قطع الأشجار
عقوبات قطع الأشجار والنخيل

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري، ويعد هذا القانون من القوانين الهامة التي وافق عليها محلس النواب بهدف تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي.

 

عقوبة قطع الاشجار والنخيل في ملكية الدولة العامة

 

وحذر القانون من التصرف في أشجار النخيل المزروعه في أملاك الدولة، فارضًا بذلك عقوبات رادعة من شأنها مواجهة هذا الأمر والذي جرمه القانون.

 

ونص القانون على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

 

وحال مخالفة النص السابق ذكره يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.

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