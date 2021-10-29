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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف : أمران خطيران أضرا بالخطاب الديني

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

 ينطلق الموسم الثقافي الخامس للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية السبت المقبل 6 نوفمبر 2021م ، وذلك في إطار دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف في بناء الوعي الرشيد المستنير ، و يناقش هذا الموسم الثقافي العديد منن القضايا الدينية والثقافية والاجتماعية الهامة في إطار حوار ثقافي مفتوح يضم في كل لقاء نخبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والكتاب والشباب والأئمة والواعظات ، وسيتناول اللقاء الأول  موضوع في غاية الأهمية والدقة العلمية والفقهية ، وهو تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها ، مع التفرقة بين ما هو من تصرفات الحاكم ، وما هو من اختصاصات القاضي ، وما يدخل في دائرتي الإفتاء والوعظ .


و أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن هناك أمرين في  غاية الخطورة أضرا بالخطاب الديني الرشيد ، هما الجهل و المتاجرة بالدين  ، أما الأول فداء يجب مداواته بالعلم ، وأما الثاني فداء خطير يحتاج إلى تعرية أصحابه وكشف ما وراء مغالطتهم من عمالة أو متاجرة بالدين .


ومن أخطر القضايا التي لعبت عليها أو بها جماعات أهل الشر "تصرفات الحاكم" سواء بالافتئات عليها أم بمحاولة تشويه تصرفاته ولو كان في عدل سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه).


وقال جمعة أدرك علماؤنا القدماء طبيعة الفرق بين ما هو من اختصاص الحاكم وما هو من اختصاص القاضي وما هو من اختصاص المفتي أو العالم ، فالتصرف من باب الفتوى يختلف عن التصرف من باب القضاء ، و تصرف كل منهما يختلف بالطبع عن تصرفات الحاكم ( الولاية العامة بما لها من خصوصيات التصرف المنضبط بقيد المصلحة ).

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