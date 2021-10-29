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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مخلوقة رائعة.. مدير مهرجان الجونة يوجه رسالة لـ بشرى

إنتشال وبشرى
إنتشال وبشرى

وجه انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي، رسالة إلى الفنانة بشرى بعد دعمها له.

 

ونشر "إنتشال"، صورة لهما سويا عبر حسابه على فيسبوك وكتب: “كانا يومين غاليين بالنسبة لي. سمعت اطراءأ واحسست تضامنا وتشجيعا. كل هذا كان يمكن ان يكون سراب اولا اللحظة التي اتصلت بي هذه المخلوقة الرائعة التي تدعى بشرى وكانت بشرى اي كي تدعوني للالتحاق في تهيئة اللبنات الاولى لمهرجان الجونة السينمائي قبل ست سنوات ونصف. اقل شيء اقوله شكرأ على الدعوة وشكرأ على الدعم وشكرأ على الصحبة”.

 

وعلى الجانب الأخر يجدد مهرجان الجونة عهده في تعزيز ودعم صناعة وصناع السينما في المنطقة من خلال إعلانه عن مواعيد دوراته الثلاث المقبلة، حيث ستقام الدورة السادسة في الفترة من 13-21 أكتوبر الأول 2022، والسابعة بين 12-20 أكتوبر 2023 والثامنة بين 17-25 أكتوبر 2024.

 

وأشار انتشال التميمي مدير المهرجان: "ما يهمنا من الدورة الخامسة والدورات السابقة هو ما ستضيفه للمستقبل، خاصة النقلة التي تمت في التحكم في الهياكل الإدارية والأمور التنظيمية واللوجستية. فبالإضافة إلى الثقة المكتسبة والخبرة المتراكمة على المستوى الفني فإننا ونحن نتطلع للدورة السادسة نسعى إلى تحقيق أفضل أداء في غرفة عملياتنا اللوجستية".

 

وأضاف: “لا شك أن الدورة الخامسة للمهرجان قد شهدت مجموعة من الفعاليات والأحداث التي حظيت بتغطية إعلامية متباينة، والتي أضافت فقط إلى مهمة المهرجان دافعًا للحث على المناقشات. لم تُظهِر هذه الأحداث الصعبة إلا التصميم القوي والتفاني الحقيقي لفريق عمل المهرجان، وعلى رأسه مديره انتشال التميمي والمؤسس المشارك ومدير العمليات بشرى رزة والمدير التنفيذي أمل المصري والمدير الفني أمير رمسيس والمدير العام كمال زاده، لإقامة دورة حديثة وتفاعلية للتغلب على تلك الظروف الصعبة”.

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شهدت الدورة الخامسة أوسع وانضج برنامج عروض سينمائية شملت 76 فيلمًا تنوعت بين الروائي والوثائقي والتحريك، كما تضمن البرنامج 10 أفلام في عروضها العالمية والدولية الأولى وبقية الأفلام عُرضت للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إضافة إلى ذلك، فقد استحدثت مسابقة جديدة للأفلام المعنية بالمحافظة على البيئة ورفع الوعي بقضاياها.

رافق عروض الأفلام برنامج حافل لمنصة الجونة السينمائية في حقليها الرئيسين المنطلق والجسر، حيث شارك 19 مشروعًا في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج مع مشروع ضيف، شكلت ملامح صورة المشهد السينمائي الذي سيقابلنا في السنوات المقبلة. مجموعة مختارة من هذه المشاريع تمتعت بدعم مادي سواء عبر جوائز المهرجان الرسمية أو منح الرعاة والتي تجاوزت قيمتها 280 ألف دولار أمريكي وجوائز عينية أخرى. جميع هذه المشاريع توفر لها دعم فني وإرشادي.

جنباً إلى جنب مع هذه المشاريع المميزة شهد جسر الجونة السينمائي مجموعة من المحاضرات والندوات وورش العمل كان الأبرز فيها محاضرة المخرج الأمريكي الشهير دارين أرنوفسكي ولقاء مع الممثل البولندي زبيجنيف زاماجوسكي، ومحاضرات مثل: السينما كأداة للتغيير المجتمعي وحديث عن الصحة التنفسية للممثلين وصورة مصر القديمة  في السينما.

وجذبت مسابقة الراحل خالد بشارة لصناع السينما المصرية المستقلة مشاركة 120 مشروعًا شابًا مصريًا، وحفزت مسابقة فيلم لاب فلسطين مشاركات شابة عربية متنوعة.

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