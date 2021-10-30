النواب يناقش تغليظ عقوبات إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة.. غدا

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، غدًا الأحد، نظر تعديلات تشريعية على قانون العقوبات؛ بهدف تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة.

وتمثلت هذة التعديلات في انه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.

و حدد القانون حالات العقوبة لكل من حصل بأية وسيلة غير مشروع على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاء لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، وكل من أذاع باية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، و كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.

و شملت العقوبة كل من قام بجمع الاستبيانات أو الاحصاءات أو إجراء الدراسات لأى معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع .

و بحسب القانون اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة أو بأحدى وسائل تقنية المعلومات ،أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن .ويعاقب بالعنوان نفسها فى الشروع فى ارتكاب هذة الجرائم.