أخبار التعليم.. استبعاد الطلاب المتورطين في فيديو مدرسة المنوفية.. عين شمس التخصصي أول مستشفى في مصر تطبق نظام الجراحة الروبوتية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أفعال منافية.. "التعليم" تستبعد الطلاب المتورطين في فيديو مدرسة المنوفية المثير للجدل



أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا عاجلا بشأن الفيديو المتداول لعدد من طلاب إحدى مدارس محافظة المنوفية، والذي أظهر مجموعة من الطلاب يقومون ببعض الأفعال المنافية لتقاليد وأعراف المجتمع.

عين شمس التحصصي..أول مستشفى في مصر تطبق نظام الجراحة الروبوتية



قال مصدر مسؤول بمستشفيات جامعة عين شمس أن مستشفى عين شمس التخصصي سوف تجري في بداية الأسبوع الجاري ، إجراء أول جراحة من خلال تطبيق نظام الجراحة الروبوتية، لتكون أول مستشفى في مصر تطبق نظام الجراحات الروبوتية في مصر، وذلك بعد الانتهاء من كل التجهيزات والتحضيرات الخاصة بالعملية.

مدرسة بالوادي الجديد تمنع دخول الطالبات بملابس "ضيقة" ومكياج



أعلنت إدارة المدرسة الثانوية للطالبات بمدينة الخارجة في الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن صدور قرار مجلس إدارة المدرسة بمنع دخول الطالبات للمدرسة بالهواتف المحمولة والملابس المثيرة “الضيقة” والمكياج.

حقوق عين شمس تعلن تعليمات مهمة لـ طلاب الشعب الثلاث بشأن المصروفات



قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس إن الكلية تطبق كافة الاجراءات الاحترازية منذ بدء العام الدراسي الجديد.

وزير التعليم: مناهج جديدة لـ 5 و6 ابتدائي العام الدراسي القادم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تطور مناهجا جديدة تماما بفكر مختلف.

وقال وزير التربية والتعليم: لقد وصلنا بالتطوير إلى الصف الرابع الابتدائي حيث يدرس تلاميذ 4 ابتدائي مناهج جديدة هذا العام.

4 تصريحات عاجلة من وزير التعليم لحسم جدل تقسيم اليوم الدراسي



نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، البيان الذي أصدره اليوم المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ، لنفي الأنباء المتداولة بشأن السماح لكافة المدارس بـ تقسيم اليوم الدراسي لأربع فترات دراسية لتقليل الكثافات الطلابية خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022.