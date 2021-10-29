5 علامات بسيطة تدل على إصابة الشخص بالسكتة الدماغية

هناك العديد من العلامات الواضحة التي تؤكد الإصابة بالسكتة الدماغية، ويجب عند ملاحظة هذه العلامات التوجه فورا للحصول على الرعاية اللازمة عن طريق الأدوية أو الجراحة اللازمة لوقف السكتة الدماغية.

علامات الإصابة بالسكتة الدماغية





وكلما زادت وقت حصول مريض السكتة الدماغية على الرعاية اللازمة، كلما تسببت في العديد من المضاعفات للمخ، والتي بدورة سوف يؤثر على وظائف الجسم المختلفة، وفقا لما نشر في موقع timesofindia الطبي .







وقال الدكتور نيشانت شانكر ياجنيك، استشاري أول جراحة الأعصاب من مستشفى كولومبيا بآسيا، أن هناك 5 علامات يمكن ان تظهر على من يعاني من السكتة الدماغية والتي يمكن ملاحظتها عليه، ومن أبرزها :



1- التوازن :

وغالبًا ما يبدأ الشخص المصاب بسكتة دماغية بالشكوى من مشاكل غامضة، مثل : فقدان التوازن أو الدوخة أو ثقل في الرأس، ويميلون إلى التمسك بشيء ما أو الجلوس.



2- مشاكل في العين:

وقد يشكو الشخص المصاب بسكتة دماغية من تشوش بصره. في هذه المرحلة ، قد يلقى الشخص المصاب اللوم على المشي في الشمس كثيرًا أو عدم شربه مما يكفي من الماء .



علامات الإصابة بالسكتة الدماغية



3- تدلى الوجه :

وقد يبدو الشخص الذي يعاني من السكتة الدماغية وكأنه نصف وجهه (خاصة النصف السفلي من جانب واحد من الوجه) متدلي أو متهدل. عندما يتحدثون ، سيبدو أن جانبًا واحدًا من الوجه لا يعطي أي تعبير.



4- ضعف الذراع :

ولا يعتبر ضعف الذراع واضحًا كما قد يبدو. لن يعرف الشخص المصاب بسكتة دماغية أن الضعف يزحف حتى تسقط الأشياء من اليد. في معظم الأحيان ، يسقط المريض من على الكرسي باتجاه الجانب المصاب، وذلك لأن عضلات الزراع تصاب بالشلل، مما لا يمكنها من تحمل وزن الجسم.



5- الكلام :

وبالنسبة للشخص الذي يعاني من سكتة دماغية (خاصة إذا كانت السكتة الدماغية في الجانب الأيسر من الدماغ) سيظهر مشاكل في الكلام. غالبًا ما يكون هذا هو أول ما يتم ملاحظته إذا كان المريض يتحدث إلى شخص أمامه، وقد يصبح المريض صامتًا بشكل مفاجئ، ومرتبك، او يستمر في تكرار كلمة واحدة ، أو قد يصبح الكلام غير واضح وليس له علاقة ببعضه .